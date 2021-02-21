AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak yeniden aday olmayacağını açıkladı - Son Dakika
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AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak yeniden aday olmayacağını açıkladı

21.02.2021 21:22

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak yeniden aday olmayacağını açıkladı AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, 24 Şubat Çarşamba günü yapılacak olan AK Parti İstanbul 7. Olağan Kongresi'nde yeniden aday olmayacağını açıkladı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak yeniden aday olmayacağını açıkladı

İSTANBUL - AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, 24 Şubat Çarşamba günü yapılacak olan AK Parti İstanbul 7. Olağan Kongresi'nde yeniden aday olmayacağını açıkladı.

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamada bulunan Şenocak "24 Şubat Çarşamba gerçekleştireceğimiz AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongremizde aday olmayacağımı, görevimi başka bir dava arkadaşıma devredeceğimi tüm kamuoyuna duyururum. Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimiz için Durmak Yok Yola Devam!" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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Bayram Şenocak, İstanbul, AK Parti, DHA, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak yeniden aday olmayacağını açıkladı - Son Dakika
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