AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak: "Seçim Sonucu Tasnifinin Her Aşamasındaki Maddi Hatalar ve...
1 saat önce
AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak: "Seçim sonucu tasnifinin her aşamasındaki maddi hatalar ve usulsüzlükler, geçersiz oyların seçim sonucuna direkt tesiri, vatandaşımızın hür iradesinin sandığa yansımasına halel getirmiştir.
AK Parti İstanbul
İl Başkanı Şenocak: "Seçim sonucu tasnifinin her aşamasındaki maddi hatalar ve usulsüzlükler, geçersiz oyların seçim sonucuna direkt tesiri, vatandaşımızın hür iradesinin sandığa yansımasına halel getirmiştir."
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 03:49 Kaynak: AA
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