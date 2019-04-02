Son Dakika Haberleri: AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak: "Seçim Sonucu Tasnifinin Her Aşamasındaki Maddi Hatalar ve...

AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak: "Seçim Sonucu Tasnifinin Her Aşamasındaki Maddi Hatalar ve...

1 saat önce

AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak: "Seçim sonucu tasnifinin her aşamasındaki maddi hatalar ve usulsüzlükler, geçersiz oyların seçim sonucuna direkt tesiri, vatandaşımızın hür iradesinin sandığa yansımasına halel getirmiştir.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak:
AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak: "Seçim sonucu tasnifinin her aşamasındaki maddi hatalar ve usulsüzlükler, geçersiz oyların seçim sonucuna direkt tesiri, vatandaşımızın hür iradesinin sandığa yansımasına halel getirmiştir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 03:49 Kaynak: AA

İstanbul, AK Parti, Güncel
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