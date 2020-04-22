AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak'tan 23 Nisan mesajı - Son Dakika

AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak'tan 23 Nisan mesajı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla videolu mesaj yayımladı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla videolu mesaj yayımladı. Şenocak sosyal medya hesaplarından yayımladığı mesajında, "23 Nisan coşkusu evlere sığmayacak biliyoruz. Biz, yüreği vatan ve bayrak sevgisiyle dolu çocuklarımızla İstiklal Marşı'mızı gururla söylemeye devam edeceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 100. kuruluş yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun." ifadelerine yer verdi. Videolu mesajda İstanbul'un 39 ilçesinden çocukların söylediği İstiklal Marşı'nın son mısraları ise Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından seslendiriliyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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