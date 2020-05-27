AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak'tan 27 Mayıs mesajı Açıklaması - Son Dakika

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, bugün de 27 Mayıs'takine benzer söylemlerle tehdide yeltenenler olduğunu belirterek, "Ama bilsinler ki, 15 Temmuz 2016'da, kanı ve canı pahasına iradesini çiğnetmeyeceğini dünyaya ilan etmiş kahraman milletimiz, artık bir daha vesayetçilere geçit vermeyecek, Türkiye 27 Mayıs özlemcilerine ve komplolarına asla boyun eğmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Şenocak, 27 Mayıs askeri darbesine ilişkin yaptığı açıklamada, 27 Mayıs 1960 darbesinin, Türkiye'nin çok partili hayata geçtikten sonra demokrasiye yapılmış ilk organize komplo ve kendisinden sonra devam eden darbe alışkanlığının da ilk meşum örneği olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"CHP, asker ve yalan haberlerle ortam hazırlayan dönem basınının iş birliğiyle gerçekleştirilen 27 Mayıs darbesi, demokrasimiz ve insanlık adına, hafızalarımızdan asla silinmeyecek kara bir gündür. Darbe, her alanda büyük bir büyüme ve sıçrama yakalamış Türkiye'ye çok ağır mağduriyetler yaşatmıştır ama bu darbenin siyasi hayatımıza bıraktığı en büyük utanç lekesi, 'Sizi buraya tıkan kuvvet böyle istiyor' diyecek kadar hukuku ayaklar altına almış uyduruk mahkemelerin verdiği idam kararlarıdır. Bu vesile ile Başbakan merhum Adnan Menderes ve bakanları merhum Hasan Polatkan ile merhum Fatin Rüştü Zorlu'yu saygı, rahmet ve şükranla anıyoruz."

Geçmişteki vesayetçi zihniyetlere özenerek darbe imasında bulunanlara tepki gösteren Şenocak, "Bugün de esefle müşahede ediyoruz ki, Türkiye'de kayıt dışı egemenlik kullanmak isteyen seçkincilerin, sandıktan umut kesmiş siyaset meczuplarının ve kendi ideolojik karanlığında çırpınıp duran sözde aydınların milli irade hazımsızlığı, vesayet arayışı ve millet alerjisi hiç bitmedi. Bugün de 27 Mayıs'takine benzer söylemlerle tehdide yeltenenler var. Ama bilsinler ki, 15 Temmuz 2016'da, kanı ve canı pahasına iradesini çiğnetmeyeceğini dünyaya ilan etmiş kahraman milletimiz, artık bir daha vesayetçilere geçit vermeyecek, Türkiye 27 Mayıs özlemcilerine ve komplolarına asla boyun eğmeyecektir." ifadelerini kullandı.