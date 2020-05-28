AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak'tan İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü mesajı Açıklaması - Son Dakika

AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak'tan İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü mesajı Açıklaması

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, İstanbul'un sadece Türkiye'nin değil dünyanın en önemli birkaç kentinden biri olduğunu belirterek, "Bu güzel emaneti, bu muhteşem mirası hem titizlikle korumak hem de zenginleştirerek geleceğe taşımak, her zaman en büyük sorumluluğumuz olacaktır.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak'tan İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü mesajı Açıklaması, System.String[]

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, İstanbul'un sadece Türkiye'nin değil dünyanın en önemli birkaç kentinden biri olduğunu belirterek, "Bu güzel emaneti, bu muhteşem mirası hem titizlikle korumak hem de zenginleştirerek geleceğe taşımak, her zaman en büyük sorumluluğumuz olacaktır." ifadesini kullandı.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Şenocak, İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Fatih Sultan Mehmet'in emaneti İstanbul'u koruyup kollamanın en büyük sorumlulukları olduğunu ifade eden Şenocak, İstanbul'un fethinin gerek uzun asırlara dayanan bir hayalin gerçekleşmesi, gerekse de askeri, siyasal ve toplumsal sonuçları itibarıyla tarihin en büyük iftihar tablolarından biri olduğunu belirtti.

Bayram Şenocak, manevi ilimlerde olduğu kadar devrinin bütün teknik ve fen ilimlerinde de büyük bir vukuf sahibi olan Fatih Sultan Mehmet'in, İstanbul'un fethiyle bir çağı kapatıp bir çağı açtığını, Anadolu'nun millet için kalıcı ve güvenli bir yurt olmasının en sağlam temellerini attığını, çok kültürlülük ve farklı yaşam biçimlerinin bir arada barış içinde yaşamasına örneklik teşkil etmek bakımından, o dönemde Batı'nın hayal dahi etmediği bir şehir demokrasisine öncülük ettiğini anlattı.

"Fetih, yüreklerde başlayan bir eylemdir"

Yenilikçiliği, bilimsel gelişmeleri takibi, ileri görüşlülüğü ve adaletli yönetim anlayışı ile Fatih Sultan Mehmet'in, köhnemiş bir çağa kazandırdığı çoğulculuğun sadece Türkiye'nin değil, evrensel dünyanın da övgüyle dile getirdikleri bir gerçek olduğuna işaret eden Şenocak, "Fetih, yüreklerde başlayan bir eylemdir. Nitekim 29 Mayıs 1453'te, sadece İstanbul değil, 'Hüner hem bir şehri bünyad etmektir/Hem halkın kalbini abad etmektir.' diyen bir dünya liderince gönüller de fethedilmiştir." ifadelerini kullandı.

AK Parti İl Başkanı Şenocak, mesajında şunları kaydetti:

"İstanbul, bugün de medeniyetleri mecz etmiş çoğulculuğu, görenleri hayran bırakan doğal güzellikleri, sahip olduğu zengin tarihi miras ve modern imkanlarıyla, sadece ülkemizin değil dünyanın en önemli birkaç kentinden biridir. Bu güzel emaneti, bu muhteşem mirası hem titizlikle korumak hem de zenginleştirerek geleceğe taşımak, her zaman en büyük sorumluluğumuz olacaktır. Çünkü bizim için İstanbul, bir şehirden öte, bir sevdanın adıdır. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Fatih Sultan Mehmet olmak üzere fethin tüm mimarlarını, aziz şehitlerimizi minnet, rahmet, saygı ve şükranla anıyorum. Allah onlardan razı olsun, mekanları cennet olsun. Fethin 567. yıl dönümünü en içten duygularla tebrik ediyor, hizmetkarları olmakla şeref duyduğumuz İstanbullulara en kalbi saygı, sevgi ve şükranlarımı sunuyorum."

Bayram Şenocak, AK Parti, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.05.2020 04:11 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak'tan İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü mesajı Açıklaması - Son Dakika

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