AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak: "Tüm İtirazlarımızı, 39 İlçe Seçim Kuruluna Bugün Saat 15.00...
1 saat önce
AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak: "Tüm itirazlarımızı, 39 ilçe seçim kuruluna bugün saat 15.00 itibariyle teslim ettik"
AK Parti İstanbul
İl Başkanı Şenocak: "Tüm itirazlarımızı, 39 ilçe seçim kuruluna bugün saat 15.00 itibariyle teslim ettik"
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 03:58 Kaynak: AA
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