Son Dakika Haberleri: AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak: "Tüm İtirazlarımızı, 39 İlçe Seçim Kuruluna Bugün Saat 15.00...

AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak: "Tüm İtirazlarımızı, 39 İlçe Seçim Kuruluna Bugün Saat 15.00...

1 saat önce

AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak: "Tüm itirazlarımızı, 39 ilçe seçim kuruluna bugün saat 15.00 itibariyle teslim ettik"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak:
AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak: "Tüm itirazlarımızı, 39 ilçe seçim kuruluna bugün saat 15.00 itibariyle teslim ettik"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 03:58 Kaynak: AA

İstanbul, AK Parti, Güncel
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