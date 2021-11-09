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AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI 100'ÜNCÜ YIL HATIRA ORMANI OLUŞTURULDU - Son Dakika

AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI 100'ÜNCÜ YIL HATIRA ORMANI OLUŞTURULDU

09.11.2021 15:04

Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Eyüpsultan'da 'AK Parti İstanbul İl Başkanlığı 100'üncü Yıl Hatıra Ormanı' oluşturuldu.

Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Eyüpsultan'da 'AK Parti İstanbul İl Başkanlığı 100'üncü Yıl Hatıra Ormanı' oluşturuldu.

AK Parti İstanbul Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı tarafından 'Yeşil Bir İstanbul İçin Çalışıyoruz' sloganıyla gerçekleştirilen programa; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İl Başkan Yardımcısı Cahit Altunay, milletvekilleri, ilçe başkanları, belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

11 BİN FİDAN DİKİLDİ

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı 100'üncü Yıl Hatıra Ormanı, 100 bin metrekare alan üzerine kuruldu. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'ne ithafen 11 bin fidan toprakla buluştu. Dikimi yapılan fidan türleri Çam ve Ladin'den oluşuyor.

DEMİRÖZ: FİDAN DİKMEK SADAKADIR

Fidan dikim töreninde konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, çalışmanın önemine dikkat çekerek emeği geçenlere teşekkür etti. Demiröz, 'Türkiye'de AK Parti orman, yeşil, çevre gibi konularda her şeyin öncülüğünü yapan bir partidir. Türkiye, orman bakımından Avrupa'da dördüncü, dünyada 20'nci sırada, yüzölçümümüzün yüzde 29'u bunun yüzde 5'i son 20 yılda geldi ağaç olan bir ülkedeyiz. Biz fidan dikmenin sadaka olduğunu bilen bir kültürden geliyoruz. Türkiye, 5 buçuk milyar ağacı olan bir ülke, bugün de hayırlı bir hizmet yapacağız. Emeği geçenleri tebrik ediyorum' ifadelerini kullandı.

KABAKTEPE: ORMANLAŞMA ÇALIŞMALARINDA AK PARTİ SESSİZ DEVRİM YAPTI

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ise 'AK Parti iktidarında Türkiye'nin orman varlığı hem metrekare olarak hem adet olarak arttı. Son 20 yılda yapılan yatırımlarla Türkiye'deki orman varlığının geçmişe nazaran daha da artırılması noktasında AK Parti adeta sessiz devrim yaptı. Bunu başlatan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Yeşillenme kampanyamıza destek veren halkımıza teşekkür ediyorum. Yangınlardan etkilenen bölgelere yaptığımız yüzbinlerce ağaç bağışı için de ilçe teşkilatlarımıza teşekkür ediyorum. Milyonlarca fidanı İstanbul'da toprakla buluşturacağız. Bunun ilk adımını bugün Eyüpsultan'da attık. Fidanlarımızın yeşermesinin devamını, toprakla buluşmasının bereketini ve bu ağacın gölgesinde gölgelenecek nesilleri şimdiden tebrik ediyorum' diye konuştu.

ALTUNAY: 100 BİN METREKARELİK ALANI AĞAÇLANDIRIYORUZ

İstanbul İl Başkan Yardımcısı Cahit Altunay da uzun zamandır bu çalışmayı hayata geçirmeyi istediklerini söyleyerek, 'Bu alan 100 bin metrekareyi aşan bir alan. Bugün fidanları toprakla buluşturuyoruz. AK Parti İl Başkanlığının ve teşkilatların adı burada daimi kalacak. İstanbul orman bakımından çok zengin bir il. Yerleşim alanında denk orman alanı var. İstanbul ağaç fakiri değildir. Özellikle pandemi döneminde yeşilin önemini çok daha iyi anladık' dedi.

AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI 100'ÜNCÜ YIL HATIRA ORMANI OLUŞTURULDU
AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI 100'ÜNCÜ YIL HATIRA ORMANI OLUŞTURULDU
AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI 100'ÜNCÜ YIL HATIRA ORMANI OLUŞTURULDU
AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI 100'ÜNCÜ YIL HATIRA ORMANI OLUŞTURULDU
AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI 100'ÜNCÜ YIL HATIRA ORMANI OLUŞTURULDU
AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI 100'ÜNCÜ YIL HATIRA ORMANI OLUŞTURULDU
AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI 100'ÜNCÜ YIL HATIRA ORMANI OLUŞTURULDU

Eyüpsultan, İstanbul, AK Parti, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI 100'ÜNCÜ YIL HATIRA ORMANI OLUŞTURULDU - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI 100'ÜNCÜ YIL HATIRA ORMANI OLUŞTURULDU - Son Dakika
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