AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, çocuklar için "Spora İlk Adım" etkinliği düzenledi

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, "Spora İlk Adım" projesi kapsamında sporda farklı branşlarla ilgilenen çocuklar ve velilerinin bir araya geldiği bir etkinlik düzenledi.

İstanbul Ataköy Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe, AK Parti İstanbul Sosyal Politikalar Başkanlığının başlattığı "Spora İlk Adım" projesine yazılan her ilçeden çocuklar ve velileri katıldı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve İstanbul Milletvekili Hasan Turan da etkinlikte çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi.

Etkinlikle ilgili AA muhabirine konuşan Başkan Kabaktepe, çocuklar ve gençlerle beraber oldukları için çok sevinçli bir gün yaşadıklarını belirterek, "Onlar için bir müddettir başladığımız, 'Spora İlk Adım' projesinin, bir anlamda ön final programı gibi düzenlediğimiz bir programındayız. Yeter ki çocuklarımız istesin, gençlerimiz hayal etsin. Biz AK Parti olarak çocuklarımızın, gençlerimizin isteklerinin gerçekleşmesi noktasında en büyük gayreti gösterme çabasındayız. Bu da o anlayışla gerçekleşen bir program." diye konuştu.

Hem şehit ve gazilerin çocuklarını hem de spora erişim noktasında talebi olan İstanbul'daki 700'ün üzerinde çocuğu, kendi tercih ettikleri, kabiliyetleri ve sevgilerine dönük branşlarla ve ilgili spor kulüpleriyle buluşturduklarını kaydeden Kabaktepe, şöyle devam etti:

"Sporda birlikte başlattığımız bir etkinliğin düzenlendiği bir gündeyiz. Bugün onun için çok mutluyuz. Neden mutluyuz, çocuklarımızın isteklerine karşılık verebilmekten mutluyuz. Neden mutluyuz, 'Herkes için spor' sloganımızı, fırsat eşitliği bağlamında da tüm çocuklarımıza sağlama noktasındaki bir çabanın, farkındalığın göstergesi bu, onun için mutluyuz. Türkiye'nin geleceğini emanet edeceğimiz çocuklarımızın, kişiliklerinin ve kimliklerinin oturmasına en büyük desteği sunacak, sporla ilgi ve ilişkiyi kuran bir program olduğu için mutluyuz. Burada ellerinde ay yıldızlı bayrağımızı sallayan güzel çocuklarımızın içerisinden, Türk bayrağımızı muhakkak göndere çektirecek, İstiklal Marşı okutacak şampiyonlar da çıkacak, onun için mutluyuz. Bu vesileyle bu programda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. ve diyorum ki herkes için spor. Gençlerimizin spora ilgisini ve spora erişimi noktasındaki çabayı hep beraber artıralım diyoruz."

Programın bundan sonra daha da gelişeceğine işaret eden Kabaktepe, "Biz İstanbul'umuzda spora merakı ve ilgisi olan çocuklarımızla spor kulüplerimiz arasında, ilgili kurumlarımızın da destekleriyle, bakanlıklarımızın da bu noktada açtığı program ve destekler var, daha çok çocuğumuzun, daha çok kulüple bir araya gelmesi için elimizden gelen çabayı göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

Etkinlikte çocuklarla bir araya gelen Kabaktepe ve diğer partililer, kurulan stantlarda, çocukların tekvandodan satranca, tırmanıştan futbol ve basketbola birçok spor dalında gösterilerini izledi.