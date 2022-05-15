AK Parti İstanbul İl Başkanlığı "Engelliler Haftası" dolayısıyla piknik düzenledi - Son Dakika
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AK Parti İstanbul İl Başkanlığı "Engelliler Haftası" dolayısıyla piknik düzenledi

15.05.2022 16:53
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı "Engelliler Haftası" dolayısıyla piknik düzenledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığının "Engelliler Haftası" kapsamında düzenlediği pikniğe telefonla bağlanarak, engelliler ve ailelerine seslendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığının "Engelliler Haftası" kapsamında düzenlediği pikniğe telefonla bağlanarak, engelliler ve ailelerine seslendi.

Başakşehir Şamlar Ormanı'nda gerçekleştirilen pikniğe, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile engelliler ve aileleri katıldı.

Ergüneş, Sarıeroğlu ve Kabaktepe, piknik alanında kurulan masaları gezerek, engelliler ve aileleriyle sohbet etti.

Pikniğe katılanlar müzik eşliğinde eğlendi.

Etkinliğin açılışında Jülide Sarıeroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı. Telefondan katılımcılara hitap eden Erdoğan, aileleri ve engellileri selamladı, pikniğin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Pikniğe katılanların, sağlık, sıhhat ve afiyet içinde bir hayat sürmelerini dileyen Erdoğan, "Bu konuyla ilgili AK Parti her zaman yanınızda, bundan sonra da yanınızda olmaya devam edecektir. Hizmet yolculuğunda her zaman sizlerle beraber el ele yürümekte kararlı olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşması sırasında vatandaşlar tezahüratta bulundu.

"Engelli kardeşlerimizle gönül gönüle bir yolculuk yapıyoruz"

Etkinlikle ilgili basın mensuplarına açıklama yapan Jülide Sarıeroğlu, Engelliler Haftası dolayısıyla 39 ilçeden gelen engelliler ve aileleriyle gönül birlikteliği kurulan bir organizasyon yapıldığını söyledi.

Engellilerle ilgili olarak yapılan hizmetleri anlatan Sarıeroğlu, şunları kaydetti:

"AK Parti olarak iktidara geldiğimiz ilk günden itibaren engelli kardeşlerimizle gönül gönüle bir yolculuk yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mız liderliğinde yaklaşık 20 yıldır engelli vatandaşlarımızla ilgili devrim niteliğinde düzenlemeler yaptık. Bugün geldiğimiz aşamada bu düzenlemeler sayesinde engellilerimizin artık hayatın her alanında aktif ve etkin olduğunu görmek bizler için çok gurur verici."

Sarıeroğlu, Türkiye genelinde engellilere yönelik hizmetlerin ve çalışmaların devam edeceğini dile getirdi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de 20 yıllık süreçte yaptıklarının temel felsefesinin engellilere yönelik farkındalığın hayatın tamamına yayılması olduğunu belirterek, "Felsefemiz, Türkiye'de hem bireysel hem toplumsal olarak hem de kamu kurumlarında ve sivil toplum kuruluşlarımızda vatandaşlarımızın hayatında, bu haftalarımızın ve günlerimizin yaşanabilir kılınmasıydı." dedi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti İstanbul İl Başkanlığı 'Engelliler Haftası' dolayısıyla piknik düzenledi - Son Dakika


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