AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan İBB'ye tepki - Son Dakika

- AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan İBB'ye tepki

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, Esenyurt'ta kısırlaştırıldıktan sonra sokağa bırakılan ve hayatını kaybeden köpekle ilgili açıklama yaptı

AK Parti İstanbul İnsan Hakları Birim Başkanı Yıldız Konal Süslü:

"Adaların atları, Tepeören Bakımevi'ndeki katliam, şimdi de Esenyurt'taki vahşet. Bu gidiş nereyedir"

İSTANBUL - AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, Esenyurt'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kısırlaştırıldıktan sonra sokağa bırakılan bir köpeğin hayatını kaybetmesine tepki gösterdi. AK Parti İstanbul İnsan Hakları Birim Başkanı Yıldız Konal Süslü, "Adaların atları, Tepeören Bakımevi'ndeki katliam, şimdi de Esenyurt'taki vahşet. Bu gidiş nereyedir? İhmalkarlıklarınız ve duyarsızlıklarınız daha kaç cana mal olacaktır" dedi.

Esenyurt'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kısırlaştırıldıktan hemen sonra sokağa bırakılan bir köpeğin dikişleri patlamış ve hayvan bir otoparkta ölü bulunmuştu. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran olayla ilgili bir tepki de AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan geldi. AK Parti İstanbul İnsan Hakları Birim Başkanı Yıldız Konal Süslü, köpeğin kısırlaştırıldıktan sonra en az 10 gün gözetim altında tutulması gerektiğini ifade ederek, "Köpek kısırlaştırıldıktan sonra bırakılıyor ve hiçbir şekilde ilgilenilmiyor. Bunun üzerine hayvanseverler köpeği tedavi olması için özel veterinere götürüyor. Ancak zamanında müdahale yapılmaması nedeniyle sokak köpeği tüm müdahalelere rağmen kurtarılamıyor" dedi.

"CHP'li İBB yönetimi neden bir şeyleri gizleme ihtiyacı hissediyor?"

İBB barınaklarında hayvanların bakımlarının ihmal edildiğini söyleyen Süslü, "Tepeören'de yüzlerce kedi ve köpek cesedi çukura atıldı. Kısa süre önce Cahit başkanımızın açıklamaları ve yapılan basın açıklamasındaki sorulan sorulara hala cevap alınamadı. Adadaki atların akıbeti ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. İttifak ortaklarına seçim diyeti ödemek uğruna on binlerce tecrübeli personelin haksız gerekçelerle işten atılıp yerlerine tecrübesiz, partizan kişilerin getirilmesinin mağduriyetini İstanbul'da yaşayan herkes ödüyor. Oysaki AK Parti olarak İstanbul'da dünyanın en büyük ve en modern hayvan bakım evlerini inşa ettik. Ameliyattan kısırlaştırmaya, aşılamadan muayeneye kadar pek çok farklı branşta, uzman veterinerlerin ve tecrübeli personellerin marifetiyle, sahipsiz sokak hayvanlarına en güzel şekilde hizmet veriliyordu. CHP'li İBB yönetimi neden bir şeyleri gizleme ihtiyacı hissediyor? Adaların atları, Tepeören Bakımevi'ndeki katliam, şimdi de Esenyurt'taki vahşet. Bu gidiş nereyedir? İhmalkarlıklarınız ve duyarsızlıklarınız daha kaç cana mal olacaktır? Hayvanseverlerin sesine kulak asmadığınız taleplerine cevap vermediğiniz gibi acılar içinde ölen hayvanların çığlığını da duymamazlıktan mı geleceksiniz" diye konuştu.

"Bu yaşanan olay bizi gerçekten çok etkiledi"

Birçok hayvanın kısırlaştırılıp ormana bırakıldığını söyleyen yerel hayvan koruma görevlisi Günay İbicioğlu ise, "Bu yaşanan olay bizi gerçekten çok etkiledi. Biz bunu uzun zamandır söylüyoruz. Bir takım belediyeler hayvanları kısırlaştırıp ertesi gün bırakıyorlar. Biz sürekli ormanda besleme yaptığımız için hayvanları tanıyoruz. Orada olmayan bir hayvan eğer karnında dikiş varsa yeni kısırlaştırılmıştır. Birçok hayvan bu şekilde bırakılıyor ormana ve bunlar ölüyorlar. Biz hiçbir şekilde sesimizi duyuramadık. Ben burada yerel hayvan koruma görevlileri ve hayvanseverler adına konuşuyorum. Birçoğumuz kendi bütçemizi aşarak özel kliniklere götürüp, bu çocukları tedavi ettirmeye gayret ediyoruz. Ben ormanda yeni kısırlaştırılmış birkaç hayvanı alarak, onların tedavisini evimde özel veteriner getirerek yaptırdım. Ama bu şekilde devam ediyor. 1 buçuk senedir biz bunu çok yoğun yaşıyoruz " ifadelerini kullandı.