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AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan seçim bilgilendirme videosu

10 dakika önce

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan seçim bilgilendirme videosuİSTANBUL,(DHA)- AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 23 Haziran 2019 Pazar günü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi için seçmeni bilgilendirme ve oy kullanmaya teşvik etmek için bir video yayınladı.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan seçim bilgilendirme videosu
İSTANBUL,(DHA)- AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 23 Haziran 2019 Pazar günü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi için seçmeni bilgilendirme ve oy kullanmaya teşvik etmek için bir video yayınladı.
İstanbul seçmeni 23 Haziran 2019 Pazar günü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi için sandık başına gidecek. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın hazırladığı videoda vatandaşların nasıl oy kullanması gerektiği ve oy kullanmaya teşvik etme adına bir video yayınladı.
Hazırlanan videoda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi için vatandaşlar hem bilgilendiriliyor hem de oy kullanmaları için teşvik ediliyor.
(Tür: İstanbul)
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan seçim bilgilendirme videosu
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 02:28 Kaynak: DHA
AK Parti, İstanbul, Güncel
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