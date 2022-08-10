AK PARTİ İL BAŞKANI KABAKTEPE: BELEDİYE ÇALIŞANLARIMIZA YÜZDE 80 ZAM YAPTIK -1 - Son Dakika
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AK PARTİ İL BAŞKANI KABAKTEPE: BELEDİYE ÇALIŞANLARIMIZA YÜZDE 80 ZAM YAPTIK -1

10.08.2022 12:32

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın başlattığı "Yüz Yüze 100 Gün" projesi kapsamında belediye başkanları Sarıyer'in mahallelerini ziyaret etti.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın başlattığı "Yüz Yüze 100 Gün" projesi kapsamında belediye başkanları Sarıyer'in mahallelerini ziyaret etti. Ziyaret öncesi açıkalama yapan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Belediye şirketlerimizde çalışan işçilerin 1 Temmuz 2022'den geçerli olmak üzere 30.06.2022'deki ücretlerine şirketlerimizin yönetim kurulu kararıyla yüzde 80 oranında zam yapılması kararlaştırıldı"dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın başlattığı "Yüz Yüze 100 Gün" projesi kapsamında Ak Partili belediye başkanları Sarıyer'de vatandaşlarla buluştu.  Mahalle ziyaretleri öncesi açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe,  "Hizmet-İş ve Öz Güven Sen ile Mahalli İdareler Kamu İşveren Sendikası arasında yürütülen İstanbul AK Partili ilçe belediyelerimizdeki toplu iş sözleşmelerinde henüz uzlaşı sağlanamamasına rağmen işyerlerimizde çalışan işçi kardeşlerimizin geciken toplu iş sözleşmelerinden kaynaklanacak mağduriyetlerini gidermek amacıyla belediye başkanlarımızla yaptığımız toplantı neticesinde MİKSEN'in teklifi doğrultusunda belediye şirketlerimizde çalışan işçilerin 1 Temmuz 2022'den geçerli olmak üzere 30.06.2022'deki ücretlerine şirketlerimizin yönetim kurulu kararıyla yüzde 80 oranında zam yapılması kararlaştırıldı" ifadelerini kullandı.

AK Parti Sarıyer İlçe Başkanlığı binası önüne gelen belediye başkanları daha sonra mahalleleri ziyaret etti.


YORUMLAR
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AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: İstanbul'da AK Partili belediyelerdeki işçilere yüzde 80 zam yapılması kararlaştırıldı AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: İstanbul'da AK Partili belediyelerdeki işçilere yüzde 80 zam yapılması kararlaştırıldı Başkan Özdemir, Sarıyerlilerin evine konuk oldu Başkan Özdemir, Sarıyerlilerin evine konuk oldu AK Parti 'Yüz Yüze 100 Gün' programı ile İstanbul'da sahaya indi AK Parti 'Yüz Yüze 100 Gün' programı ile İstanbul'da sahaya indi
Kaynak: DHA

İstanbul, AK Parti, 1 Temmuz, Sarıyer, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK PARTİ İL BAŞKANI KABAKTEPE: BELEDİYE ÇALIŞANLARIMIZA YÜZDE 80 ZAM YAPTIK -1 - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK PARTİ İL BAŞKANI KABAKTEPE: BELEDİYE ÇALIŞANLARIMIZA YÜZDE 80 ZAM YAPTIK -1 - Son Dakika
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