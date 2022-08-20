İSTANBUL-AK PARTİ MİLLETVEKİLLERİ AVCILAR'DA - Son Dakika
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İSTANBUL-AK PARTİ MİLLETVEKİLLERİ AVCILAR'DA

20.08.2022 14:34
İSTANBUL-AK PARTİ MİLLETVEKİLLERİ AVCILAR'DA

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın başlattığı "Yüz Yüze 100 Gün" projesi kapsamında, 11 milletvekili Avcılar'ın mahallelerini ziyaret etti.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın başlattığı "Yüz Yüze 100 Gün" projesi kapsamında, 11 milletvekili Avcılar'ın mahallelerini ziyaret etti.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın başlattığı "Yüz Yüze 100 Gün" projesi 11 milletvekilinin katılımıyla Avcılar'da devam etti.  Avcılar Kültür Sosyal Sanat ve Eğitim Vakfı'nda (AKSEV) toplantı düzenlendi. Toplantıya AK Parti milletvekilleri Abdullah Güler, Ahmet Hamdi Çamlı, Akif Çağatay Kılıç, Hasan Turan, Mustafa Demir, Nevzat Şatıroğlu, Serap Yaşar, Şirin Ünal, Şamil Ayrım, Tülay Kaynarca ve Rümeysa Kadak katıldı. Burada yapılan basın açıklamasının ardından milletvekilleri mahallelere giderek esnafla bir araya geldi.

Toplantıda konuşan AK Parti Avcılar İlçe Başkanı Abdullah Küçükoğlu, " Cumhuriyet'imizin 100. yıldönümüne denk gelen yüzyılın seçimine, 2023 seçimine doğru gidiyoruz. Sandığından il başkanlığına, hükümetine, genel başkanına, Cumhurbaşkanı'na varıncaya kadar her alanda, adım adım, saha saha hazırlanıyoruz" diye konuştu.

Avcılar'ın denizi, gölü ve güzellikleri ile anılması gerektiğini ifade eden Küçükoğlu, milletvekillerine "Siz de birazdan göreceksiniz. Her 100 metreye bir çukur düşüyor. CHP zihniyeti çamur ve çukurdan ibaret. Belediye kentsel dönüşüm kapsamında her binadan 20'şer bin TL para topladığı halde bir otopark yaptırmadı" dedi.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İSTANBUL-AK PARTİ MİLLETVEKİLLERİ AVCILAR'DA - Son Dakika

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