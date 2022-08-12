BAKAN YANIK: BİZ DE BU ORAN KIYAS KABUL ETMEYECEK KADAR DÜŞÜK

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın 'Yüz Yüze 100 gün' sloganıyla başlattığı program kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Beylikdüzü Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti. Bakan Yanık, " Pandemi döneminde çok gelişmiş ülkelerde bile yeterince ciddi tedbir alınamadığı için çok sayıda maalesef yaşlı insan hayatını kaybetti. Biz de bu oran kıyas kabul etmeyecek kadar düşük "dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Beylikdüzü Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde huzurevi sakinleri ile buluştu. Huzurevi sakinleriyle tek tek tokalaşan Bakan Yanık huzurevi sakinlerinin istek ve sıkıntılarını dinlemek için geldiklerini söyledi.

"SOSYAL HİZMETLER ANLAMINDA DÜNYAYLA YARIŞIR DURUMDAYIZ"

Yanık yaptığı konuşmada, "Hem bakanlığımızın çalışmalarını yerinde görmek açısından hem de büyüklerimizin varsa talepleri, bize iletecekleri hususları almak, ama hepsinden önemlisi hayır dualarını almak için onları muhakkak ziyaret ediyoruz. Kurum bakımına ihtiyaç duyan büyüklerimizi de en güzel biçimde aktif yaşlanmayı sağlayacak şekilde hem kaldıkları yerde hayatlarını idame ettire bilmelerini aynı zamanda sosyal hayatlarını ve sportif faaliyetlerini sürdürmeleri için, hepsinden önemlisi onların muazzam hayat tecrübelerini kendilerinden sonraki kuşaklara bizlere aktaracak imkanları onlara sağlıyoruz. Sosyal hizmetler anlamında dünyayla yarışır durumdayız. Dünyada çok gelişmiş olduğunu gördüğümüz ülkeler ile bizim bugün yaşlılarımıza, çocuklarımıza, engellilerimize sağladığınız hizmetler yarışır vaziyette" dedi.

"YÜZDE 81 NERE, YÜZDE 4,4 NERE" Pandemi döneminde yapılan çalışmalarla yaş oranı yüksek vatandaşlarda ölüm oranının gelişmiş ülkelere kıyasla çok düşük olduğunu söyleyen Yanık, "Çok gelişmiş ülkelerde bile pandemi döneminde yeterince ciddi tedbir alınamadığı için çok sayıda maalesef yaşlı insan hayatını kaybetti. Biz de bu oran çok çok düşük. Gönül tabii ki çok daha az olmasını isterdi ama kıyasladığımızda gerçekten kıyas kabul etmeyecek kadar düşük. Biz de pandemi döneminde koronavirüse bağlı olarak yaşlı ölümü yüzde 4,4. Yüzde 81 nere, yüzde 4,4 nere. Çözüm olarak uygulanabilecek her türlü çözümü, desteği siz kıymetli büyüklerimize sağlıyoruz, bundan sonrasında da sağlamaya devam edeceğiz. Büyüklerimiz hayat tecrübesi ile bizim için birer hazine değerinde. İnşallah bundan sonraki süreçte de hizmetlerinizi sürdürürken yine sizlerle bir araya geleceğiz. Sizlerin dualarına talip olacağız ve çalışmalarımızı böylece sürdüreceğiz" diye konuştu.

Bakan Yanık daha sonra resim atölyesinde huzurevi sakinlerinin yapmış oldukları yağlı boya tabloları inceledi.