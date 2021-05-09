AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, Sadakataşı Derneği aracılığıyla Kudüs'te iftar verdi - Son Dakika

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, Sadakataşı Derneği aracılığıyla Kudüs'te 7 bin kişiye iftarlık, kumanya ve sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirdi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, "Sosyal Politikalar Birimi" tarafından koordine edilen ve il teşkilatının desteği ile temin edilen ramazan yardımları, Sadakataşı Derneği'nin organizasyonuyla Kudüs'teki Müslümanlara ulaştırıldı. Gıda kolisinde hurma, şeker, çay, yağ, pirinç, tuz, konserve bakliyat ve diğer gıda ürünleri yer aldı.

"Kardeşlik Sınır Tanımaz" sloganıyla 1-8 Mayıs'taki dağıtımlarla Mescid-i Aksa avlusunda yapılan organizasyonlarda 1000 kişiye iftarlık kumanya verildi.

Osmanlı'dan kalma Haseki Hürrem Sultan Aşevi'nde hazırlanan iftarlıklar, gönüllüler tarafından Kudüslülere ulaştırıldı. Kadim Kudüs kentinde bulunan restoranlarda ve aşevinde hazırlanan kumanyalar 1-8 Mayıs'ta düzenli olarak bölgede yaşayan ailelerin evlerine ulaştırıldı. Sıcak iftar kumanyalarından 5 binin üzerinde kişi istifade etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, bölgeye yardımların devam edeceğini belirtti.

İsrail'in bu ramazanda da gayri insani ve gayri ahlaki saldırılarına devam ederek, Müslümanların sabrını zorladığını kaydeden Kabaktepe, "İşgal altında bulunan Kudüs, bu ramazan ayını da maalesef baskı ve saldırı altında geçirdi. Zor durumda olan Kudüs halkına ramazan yardımları kapsamında gıda kumanyaları ve iftariyelikler ulaştırdık. Üç kutsal beldemizden biri olan ve ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya ev sahipliği yapan Kudüs'ten, Gazze'den ve Filistin'den asla ama asla vazgeçmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Mescid-i Aksa İmamı Omar Awadallah Kıswani ise "İftar, sahur ve zekat dağıtımları için AK Parti'ye ve Türk halkına çok teşekkür ederiz. Filistin'de, özellikle Kudüs'te bulunan ihtiyaç sahibi ailelere kumanya ve zekat dağıtımı yapıldı. Bu mübarek ayda yapmış olduğunuz yardımları Rabbim kabul etsin inşallah." değerlendirmesini yaptı.