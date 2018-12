AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Teşkilat Toplantısı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Seçim kaybeden, oyu düşen, halkla arasındaki iletişimi bozulan her arkadaşımız dönüp kendini sorgulamalı. 'Nerede yanlış yaptım?'. Suçu başkalarına atmak, hele hele millete atmak sadece züğürt tesellisidir." dedi.



AK Parti İstanbul İl Teşkilatı Toplantısı'nda Erdoğan, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ı, CHP'de ise böyle bir ufkun olmadığını, ilçe belediye başkanını aday gösterdiğini anlattı.



CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun kendisinden randevu istediğini belirten Erdoğan, "Ben de arkadaşlara 'hemen randevuyu verin' dedim. Buyursun, gelsin, kapımız açık. Kapımızı asla kapalı tutmayız. Her ne kadar genel başkanları böyle bir şeye çok sıcak bakmıyorsa da kendilerinin bu talebine özel kalemime talimatı verdim, 'buyursun gelsin, çayımızı, kahvemizi içsin' dedim. Niye? Bizim karakterimizde bu var da onun için. Biz hoşgörü sahibiyiz. Biz, gelene 'hayır' demeyiz. Açar, konuşuruz, dertleşiriz." diye konuştu.



Erdoğan, 31 Mart 2019 seçimlerinde Türkiye'ye ve şehirlere bugüne kadar verdikleri hizmetler konusunda millet tarafından sigaya çekileceklerini ifade etti.



Belediye başkan adaylarını dün açıkladıklarını hatırlatan Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:



"Fakat burada şu anda 700'ü aşkın kardeşimiz var. Ana kademe var, kadın kollarımız var, gençlik kollarımız var, belediye başkanlarımız var, belediye başkan adaylarımız var. Burada yemek masasında sohbetlerimizi yapacağız. Derviş Yunus bu sözü eğri büğrü söylemedi. 'Seni sigaya çeken bir Molla Kasım gelir'. Kim bu Molla Kasım? Millet. Şimdi millet 31 Mart'ta sigaya çekecek. Biz de hazırlığımızı ona göre yaptık, yapıyoruz. Eser olarak ortaya ne koyduk? Büyükşehir olarak, ilçeler olarak ne yapacağız? Bunları halkımıza anlatacağız. Diyoruz ya işte karşımızda tevazu, samimiyet, gayret, önce millet, önce memleket. Gurur bize yakışmaz, kibir bize yakışmaz. Gurur, Allah'a aittir. Tevazu, kula aittir. Toprak gibi olacağız. Kim ki eğer bundan uzaksa, bizden uzaktır. Buna çok dikkat edeceğiz. Her işin, attığımız her adımın, söylediğimiz her sözün, ortaya koyduğumuz her icraatın bir gün gelip milletimizin irfan terazisinde tartılacağının şuuru içinde çalışıyoruz, çalıştık."



"Hepsi siyasetten tasfiye oldu"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, geriye dönüp baktıklarında millet ile irtibatı ne kadar sıkı tuttularsa, o derece başarılı olduklarını belirterek, "Bizden önceki partilerin yanlışı, kerameti kendilerinde vehmedip, milletten uzaklaşmaları hatta millete tepeden bakmaya başlamalarıydı. Kendilerini millete değil, içerideki ve dışarıdaki bir takım güçlere karşı sorumlu hissedenlerin hepsi de siyasetten tasfiye oldu, köşelerine çekildi. Sadece millete, milli iradeye ram olan biz ayakta kaldık. Hep ifade ettiğimiz gibi biz milletimize hakim olmaya değil, hadim olmaya çalıştıkça kazandık. Efendi olmayacağız, hizmetkar olacağız." değerlendirmesini yaptı.



Millete hizmetkar olmayı şereflerin en büyüğü olarak gördükçe başarılarının arttığını vurgulayan Erdoğan, "Seçim kaybeden, oyu düşen, halkla arasındaki iletişimi bozulan her arkadaşımız dönüp, kendini sorgulamalı. Nerede yanlış yaptım? Suçu başkalarına atmak, hele hele millete atmak, sadece züğürt tesellisidir. Şahsen biz bugüne kadar seçimlerde beklediğimiz seviyede destek alamadığımızda hep döndük, kendimizi sorguladık. Eksiklerimizi tespit edip, kendi usulümüze göre tamamladık ve böylece hep dimdik ayakta kaldık. " diye konuştu.



Erdoğan, geçmişte partide bir metal yorgunluğundan bahsettiğini anımsatarak, şöyle konuştu:



"İşte bu metal yorgunluğunun işaretini, 7 Haziran seçimlerinde de almıştık. Hemen gerekenleri yaptık ve partimizi, önce 1 Kasım'daki ardından 16 Nisan'daki ve 24 Haziran'daki neticelere elhamdülillah ulaştırdık, kavuşturduk. Türk siyasi hayatının en uzun süre iktidarda kalma vasfımızı işte bu samimi yaklaşımımıza borçluyuz. 2019 seçimleri öncesinde de her ilçede, her ilde, her teşkilatımızda, her belediyemizde aynısını yapacağız. Kendimizi milletimizin terazisine çekecek, eksiğimizi, fazlamızı görüp ona göre yola devam edeceğiz. AK Parti'nin siyaset anlayışı da siyaset yolu da budur. Aksini düşünenin de aksi yönde davrananın da bu kutlu çatı altında yeri yoktur. Siyaseti vesayetin, darbecilerin, elitlerin elinden kurtarıp, halka hizmet vasıtası haline getirmek için çok çalıştık, çok mücadele ettik. Bunca emeğin, bunca fedakarlığın neticesi olan AK Parti'nin geldiği yeri tehlikeye atmaya kimsenin hakkı yoktur, haddine de değildir. Madem ki biz Türkiyeyiz, madem ki biz milletin bizatihi kendisiyiz, madem ki biz kalbini bize yöneltmiş milyonlarca kardeşimizin umuduyuz, öyleyse bu vasfımıza uygun şekilde davranmalı, çalışmalı, hizmet etmeliyiz."



"Güçlü bir meclis listesini ortaya koymamız lazım"



Bugün karşısında böyle bir kadro gördüğünü dile getiren Erdoğan, tüm ilçelere, salondaki herkesi belediye başkan adayı olarak göndermenin mümkün olmadığını, 39 belediye başkan adayı tespiti ile bu yola çıktıklarını, elediklerini, seçtiklerini ve kararı verdiklerini söyledi.



Daha önce belediye başkanlığı yapan adayların olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Bu dönem bir nöbet değişikliği ile başka arkadaşlarımızın şu anda adaylığa getirildiği ilçelerimiz var. Fakat, yerel seçimler sadece belediye başkan seçimi değildir. Bir de bunun yanında büyükşehirlerde belediye meclis üyelikleri de var. Bu belediye meclis üyeliklerinde de sık eleyeceğiz, sık dokuyacağız, buralarda da gerek kariyeriyle, kalifikasyonuyla, gerekse de hem ana kademeden hem kadın kollarından hem de gençlik kollarından bu zincirin içinde görev alması gereken arkadaşlarımız olacak. Meclis üyeliklerinde de hassasiyetimizi tam göstermek suretiyle, güçlü bir meclis listesini ortaya koymamız lazım. Demografik yapıya varıncaya kadar bu tespitleri yapmamız lazım." diye konuştu.



Meclis listesi hazırlanırken ana kademe, kadın kolları ve gençlik kollarının hepsinin temsil edilmesi gerektiğini ifade eden Erdoğan, hatta engellilerin de listede yerini alması, bu şekilde güçlü bir meclis listesinin oluşturulması gerektiğini belirtti.



Erdoğan, halkın baktığın zaman "Şu listeye bak, güçlü bir liste. Bu liste ile burada hizmet olur" demesi gerektiğine işaret ederek, "Ayrıca, halkımızın bazı hassasiyetleri var. 'Bu benim memleketlim'. Öyleyse o da orada kendini görmeli. Buna da dikkat etmeliyiz. Çünkü İstanbul kozmopolit. 81 vilayetin adeta rengini gördüğü veya gösterdiği bir ildir. Böyle bir ilde bu hassasiyetlere de dikkat edeceğiz. Bu hassasiyetlerle meclis listemizi hazırlayacağız. 'Burada da hanımlar fazla oldu' deme hakkımız yok. Bu toplumun yüzde 51'i bayan. Buna bir defa dikkat edeceğiz. Öyleyse bu hassasiyet içinde listelerimizi hazırlayacağız." ifadelerini kullandı.



