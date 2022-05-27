AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca, merhum Başbakan Menderes ve arkadaşları anıldı

AK Parti İstanbul İnsan Hakları Başkanlığı, demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen 27 Mayıs 1960 darbesinin 62. yılında, merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı Topkapı'daki Anıt Mezar'da düzenlenen törenle andı.

AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Yıldız Konal Süslü ile partililerden oluşan bir grup, AK Parti İnsan Hakları Başkanlığınca, 27 Mayıs 1960 darbesinin vicdanlarda açtığı yaraların unutulmaması amacıyla 81 il teşkilatı tarafından yapılan eş zamanlı basın açıklaması kapsamında, Anıt Mezar'da toplandı.

"Millet ne derse o", "Yeter söz milletin", "Baskılara boyun eğmeyen lider", "Millet için verilen ömür" yazılı pankartlar açılırken, basın açıklamasını Süslü ve parti temsilcileri birlikte okudu.

Açıklamada, 1960 darbesinin halk egemenliğine darbe vurduğu anlatılarak, Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan başta olmak üzere demokrasi şehitlerinin rahmetle anıldığı vurgulandı.

Türk halkının tarihi boyunca egemenliğini tesis etmek için her türlü fedakarlığı gösterdiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye birçok kez darbelere maruz kalmıştır. Bu darbeler milletimizin bünyesindeki demokrasi, ekonomi, insan hakları, sivil ve sosyal hayat unsurlarına zarar vermiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde, hukukun askıya alındığı, toplumsal ve siyasal düzene ilk darbe 27 Mayıs 1960'ta, Başbakan Adnan Menderes ile yol arkadaşlarının tutuklanması ve idam edilmesiyle gerçekleştirilmiştir. 27 Mayıs darbesi, milli irade ile arasına perde çekenlerin demokrasiye, vicdanlara, hukuka ve insanlığa yönelik ihaneti olarak hafızalarımıza kazınmıştır."

Başbakan Adnan Menderes ve yol arkadaşlarının Türkiye'nin gelişmesi için her alanda gayret sarf ettiği ve önemli ilklere imza attığı vurgulanan açıklamada, darbenin bu ilerlemeleri yok ettiği anlatıldı.

"İdam edilenler Türk milleti olmuştur"

Bu ilerlemelerde en önemli aktör olan Adnan Menderes'in hedef alındığına dikkati çekilen açıklamada, şöyle devam edildi:

"Milletimizin milli ve manevi değerlerini Anadolu coğrafyasından silmeye çalışan CHP iktidarının antidemokratik uygulamalarını rafa kaldıran merhum Menderes, milletimizin bağrında büyük bir yara olan, tek parti rejiminin en büyük ayıplarından Türkçe ezan uygulamasını kaldırarak Anadolu'nun Ezan-ı Muhammedi'ye olan özlemini gidermiştir. Ülkenin ve milletin yararına olan gidişatın önünü tıkamak isteyen vesayetçi odaklar çeşitli yalan ve iftiralar ile 1960 yılında, vesayetin namlusunu Çankaya Köşkü'ne çevirmişlerdir.

1960 darbesi ve sonrasındaki yargılamaları değerlendirilen açıklamada, "İdam edilenler yalnızca başbakan, bakan, milletin vekilleri değil bilakis demokrasi ve milli iradeye olan inançlarıyla Türk milleti olmuştur." tespitinde bulunuldu.

"15 Temmuz'da da benzer süreç yaşandı"

Açıklamada, 15 Temmuz'da da benzeri bir süreç yaşandığını anımsatarak, şunar aktarıldı:

"15 Temmuz'da da benzer bir senaryoyu devreye sokmaya çalışmışlardır. Ancak milletimiz darbeler ve darbeciler karşısında liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşuyla bu kez millet iradesi üzerinde tahakküm kurmak isteyenlerin oyunlarını bozmuştur. Millete ve hizmete sevdalı kadrolar ile Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye, 15 Temmuz'da demokrasi düşmanlarına en büyük dersi vermiştir."

Basın açıklamasının ardından Sabri Ülker Anadolu İmam Hatip Lisesi 12. sınıf öğrencisi Emirhan Uzun, Kur'an-ı Kerim okudu ve dua edildi.