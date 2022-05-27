AK Parti'li Sürekli'den "27 Mayıs darbesi" açıklaması - Son Dakika
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AK Parti'li Sürekli'den "27 Mayıs darbesi" açıklaması

27.05.2022 14:33

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, 27 Mayıs darbesinin "milli irade ile arasına perde çekenlerin demokrasiye, vicdanlara, hukuka ve insanlığa yönelik ihaneti" olarak hafızalara kazındığını kaydetti.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, 27 Mayıs darbesinin "milli irade ile arasına perde çekenlerin demokrasiye, vicdanlara, hukuka ve insanlığa yönelik ihaneti" olarak hafızalara kazındığını kaydetti.

Sürekli, 27 Mayıs darbesinin 62'inci yılı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, aziz milletin medeniyet tarihi boyunca türlü fedakarlıklarla devlet olarak kalmak uğruna birçok bedel ödediğini vurguladı.

Bağımsızlığı uğruna her şartta mücadele eden milletin, hukukun ve demokrasinin vesayet altına alındığı birçok dönemden geçtiğine ve bugünlere geldiğine işaret eden Sürekli, şunları kaydetti:

"27 Mayıs darbesi, milli irade ile arasına perde çekenlerin demokrasiye, vicdanlara, hukuka ve insanlığa yönelik ihaneti olarak hafızalarımıza kazınmıştır. 1950 yılında dönemin tek parti hegemonyasını geride bırakarak milli iradenin teveccühü ile iktidara gelen Adnan Menderes ve yol arkadaşları, kısa zamanda ortaya koydukları yatırımlar ve hayata geçirdikleri projeler ile Türkiye'yi bir adım ileri taşımışlardır. Milletimizin milli ve manevi değerlerini Anadolu coğrafyasından silmeye çalışan CHP iktidarının antidemokratik uygulamalarını rafa kaldıran merhum Menderes, milletimizin bağrında büyük bir yara olan, tek parti rejiminin en büyük ayıplarından Türkçe ezan uygulamasını kaldırarak Anadolu'nun Ezan-ı Muhammedi'ye olan özlemini gidermiştir. Ülkenin ve milletin yararına olan gidişatın önünü tıkamak isteyen vesayetçi odaklar çeşitli yalan ve iftiralar ile 1960 yılında, vesayetin namlusunu Çankaya Köşkü'ne çevirmişlerdir."

Üzerinden yıllar geçse de vesayetçi odakların varlığını devam ettirdiğinin kaydeden Sürekli, açıklamasını şöyle tamamladı:

"15 Temmuz'da da benzer bir senaryoyu devreye sokmaya çalışmışlardır. Ancak milletimiz darbeler ve darbeciler karşısında liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşuyla bu kez millet iradesi üzerinde tahakküm kurmak isteyenlerin oyunlarını bozmuştur. Millete ve hizmete sevdalı kadrolar ile Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye, 15 Temmuz'da demokrasi düşmanlarına en büyük dersi vermiştir. Adnan Menderes ve yol arkadaşlarının aziz hatıralarının yaşatılması amacı ile milletin evlatlarının yargılanarak idam edildiği Yassıada, ismi değiştirilerek Demokrasi ve Özgürlükler Adası olmuş, darbeci, vesayetçi odaklar ise tozlu raflara gömülerek tarih olmuşlardır. Adnan Menderes ve yol arkadaşlarının aziz hatıraları burada yaşatılmaya devam edecektir."

AK Parti'li Sürekli'den 27 Mayıs darbesi açıklaması
AK Parti'li Sürekli'den 27 Mayıs darbesi açıklaması
AK Parti'li Sürekli'den 27 Mayıs darbesi açıklaması
AK Parti'li Sürekli'den 27 Mayıs darbesi açıklaması
AK Parti'li Sürekli'den 27 Mayıs darbesi açıklaması
AK Parti'li Sürekli'den 27 Mayıs darbesi açıklaması
AK Parti'li Sürekli'den 27 Mayıs darbesi açıklaması
AK Parti'li Sürekli'den 27 Mayıs darbesi açıklaması
AK Parti'li Sürekli'den 27 Mayıs darbesi açıklaması

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: AK Parti'li Sürekli'den "27 Mayıs darbesi" açıklaması - Son Dakika
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