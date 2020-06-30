AK Parti İstanbul İl Başkanlığından "100 bin yeni üye" kampanyası - Son Dakika

AK Parti İstanbul İl Başkanlığından "100 bin yeni üye" kampanyası

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, "100 bin yeni üye" kampanyası başlattı.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, "100 bin yeni üye" kampanyası başlattı.

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AK Parti İstanbul İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, kampanya 39 ilçede eş zamanlı başlatıldı.

Partinin İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'ın öncülüğünde yeni üye çalışmaları devam ederken, geçen yıl kasım ve aralık ayında 75 bin, ocak ayında da 45 bin olmak üzere toplam 120 bin yeni üye kazandırıldı.

Başvurular online yapılabilecek

Dijitalleşme yatırımlarını hız kesmeden sürdüren AK İstanbul İl Teşkilatı, "akuyelikistanbul.org" isimli dijital platformu hizmete açtı. Yeni üye olmak isteyen vatandaşlar, başvurularını online olarak da yapabilecek. Web sitesi üzerinden alınacak ön başvuruların akabinde, başvuru sahiplerinin ikamet ettiği yere göre ilçe teşkilatları tarafından üyelik işlemi tamamlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bayram Şenocak, AK Partili olmanın her s¸eyden o¨nce bir davaya sevdalanmak olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Davamız, kendi medeniyet degˆerlerimize yaslanıp, milletimizin sevinc¸, onur ve mutlulugˆunu esas alarak Tu¨rkiye'yi birlik, beraberlik, kardes¸lik ve tam bagˆımsızlık ic¸inde hakkettigˆi en yu¨ksek konuma ulas¸tırmak ve bu ugˆurda go¨sterecegˆimiz c¸abayla Hakk'ın rızasına, milletimizin duasına talip olmak davasıdır. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, büyük ve güçlü Türkiye yolunda seni de aramızda görmek istiyoruz. Ailenizde veya çevrenizde partimize üyeliği bulunmayan herkesi AK Partimize üye olmaya, ailemize katılmaya davet ediyoruz. C¸u¨nku¨ u¨ye olmak, 'Bu gu¨zel davada ben de varım' demenin en somut s¸ekli, bu gu¨zel yolda farklı ve nitelikli bir sorumluluk u¨stlenmeye dair en gu¨zel irade beyanıdır."

Bayram Şenocak, İstanbul, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 12:33 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti İstanbul İl Başkanlığından '100 bin yeni üye' kampanyası - Son Dakika

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