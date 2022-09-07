AK Parti İstanbul'un "Yüz Yüze 100 Gün" programı Kartal'da devam etti - Son Dakika
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AK Parti İstanbul'un "Yüz Yüze 100 Gün" programı Kartal'da devam etti

07.09.2022 17:24
AK Parti İstanbul'un "Yüz Yüze 100 Gün" programı Kartal'da devam etti

AK Parti İstanbul İl Başkanlığının "Yüz Yüze 100 Gün" programı kapsamında İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve belediye başkanları Kartal'da vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığının "Yüz Yüze 100 Gün" programı kapsamında İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve belediye başkanları Kartal'da vatandaşlarla bir araya geldi.

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kartal'daki programda konuşan Kabaktepe, AK Parti'li belediyelerin, AK Parti belediyeciliğinin en güzel örneklerini temsil ettiklerini belirtti.

"AK Parti'mizin temel yaklaşımı milletimize rağmen değil, milletimize göre hareket etmektir." ifadesini kullanan Kabaktepe, program sayesinde milletle birlikte karar alma sürecinde, 39 ilçedeki vatandaşın umutlarını, taleplerini, bakış açılarını en yetkili organlara duyurma ve iletişim mekanizması oluşturulduğunu kaydetti.

Kabaktepe, bakanların, genel başkan yardımcılarının, milletvekillerinin ve belediye başkanlarının sahada olduklarını belirterek, "Bu program iletişimi güçlendiren bir çalışmadır. Zaten AK Parti olarak biz 20 yıldır sürdürmekteyiz." değerlendirmesini yaptı.

"Vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz, hasret gideriyoruz ve sohbet ediyoruz"

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ise "Yüz Yüze 100 Gün" programı kapsamında ziyarette bulunduğu ilçe esnafıyla sohbet etti.

Özdemir, ziyaretteki konuşmasında AK Parti'li belediyelerin her daim halkla iç içe olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz, hasret gideriyoruz ve sohbet ediyoruz. AK Parti'li bir belediye olarak yaptığımız belediyecilik hizmetlerini anlatıyoruz. Tecrübe, bilgi ve birikimlerimizi paylaşıyoruz. Her zaman olduğu gibi istişare kültürünü yaşatan belediye başkanı olarak, vatandaşların görüş, düşünce ve temennilerini alıyoruz. Hizmet kalitemizin artmasında ve projelerimizin değer bulmasının temelinde kuşkusuz istişare kültürü bulunmaktadır. Vatandaşlarımız her zaman bizlere teveccüh gösteriyorlar. Kendilerine şükranlarımı sunuyorum."

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Kaynak: AA

Bağcılar, İstanbul, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti İstanbul'un 'Yüz Yüze 100 Gün' programı Kartal'da devam etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti İstanbul'un "Yüz Yüze 100 Gün" programı Kartal'da devam etti - Son Dakika
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