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AK PARTİ İSTANBUL İL TEŞKİLATINDAN SUÇ DUYURUSU - Son Dakika

AK PARTİ İSTANBUL İL TEŞKİLATINDAN SUÇ DUYURUSU

24.01.2022 12:53

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nca, Sedef Kabaş ile aynı programda konuk olan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ve CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nca, Sedef Kabaş ile aynı programda konuk olan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ve CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı önünde yapılan açıklamaya AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve bazı ilçe belediye başkanları katıldı. Kabaktepe 'Cumhurbaşkanına ahlak, hukuk tanımayan hakaret içeren ifadelerle en ağır saldırılar gerçekleştirilmiştir. Sayın Kabaş'ın ifadelerini kullandığı programda Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu da hiçbir ses çıkarmayarak tabiri caizse en hafif şekilde suç ortaklığı pozisyonuna düşmüşlerdir" dedi.

'BU SÖZÜ BİR DİL SÜRÇMESİ OLARAK GÖRMEK MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Osman Nuri Kabaktepe 'Hiçbir ifade özgürlüğü savı devletimizin en üst makamı olan devlet başkanımıza hakareti meşru gösteremez. Konuşan Türkiye'nin arkasındayız. İfade özgürlüğünü savunan herkesin arkasındayız. Ancak konuşma özgürlüğünün ahlak ve etik sınırlarını zorlayan, küfre ve hakarete varan çizginin de herkes tarafından bilinmesi korunması ve ortak değer olarak savunulmasını da bir kez daha buradan belirtmek istiyorum. Bir kez daha gördük ki çarpık bir zihnin ölçülemez seviyesizliğinin ürünü olan, kamuoyunca açık olan malum bu sözü bir dil sürçmesi olarak görmek mümkün değildir. Bu kirli ve seviyesiz sözleri söyleyenlere ve bu sözlere sessiz kalanlar bilsinler ki bu artık hukuk ve vicdan meselesidir. Cumhurbaşkanı'mızı hedef alan bu çirkinliği antidemokratik ve faşizan sözleri şiddetle kınıyoruz. Şimdi AK Parti teşkilatları olarak Sedef Kabaş ve ilgililerle alakalı hazırladığımız şikayet dilekçesini savcılığımıza verilmek üzere hareket edeceğimizi bildirmek istiyorum" diye konuştu.

KAMU DAVASI AÇILMASI TALEP EDİLDİ

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe ve partililer tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen suç duyurusu dilekçesinde gazeteci Sedef Kabaş ve CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un 14 Ocak 2022'de katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri ile 'Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işlediği öne sürüldü. Kabaş'ın şikayete konu beyanları ile eleştiri ve ifade özgürlüğü sınırlarını aştığı belirtildi.14 Ocak 2022'deki televizyon programına Kabaş ve Özkoç ile katılan CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun da sarf ettiği sözler ile 'Cumhurbaşkanına hakaret", 'Tehdit", 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme veya aşağılama" suçlarını işlediği ifade edildi. Erdoğdu'nun şikayete konu beyanları ile eleştiri ve ifade özgürlüğü sınırlarını aştığı kaydedildi. Kabaş, Özkoç ve Erdoğdu hakkında da soruşturma başlatılarak kamu davası açılması talep edildi.

AK PARTİ İSTANBUL İL TEŞKİLATINDAN SUÇ DUYURUSU
AK PARTİ İSTANBUL İL TEŞKİLATINDAN SUÇ DUYURUSU
AK PARTİ İSTANBUL İL TEŞKİLATINDAN SUÇ DUYURUSU
AK PARTİ İSTANBUL İL TEŞKİLATINDAN SUÇ DUYURUSU
AK PARTİ İSTANBUL İL TEŞKİLATINDAN SUÇ DUYURUSU
AK PARTİ İSTANBUL İL TEŞKİLATINDAN SUÇ DUYURUSU
AK PARTİ İSTANBUL İL TEŞKİLATINDAN SUÇ DUYURUSU
AK PARTİ İSTANBUL İL TEŞKİLATINDAN SUÇ DUYURUSU
AK PARTİ İSTANBUL İL TEŞKİLATINDAN SUÇ DUYURUSU
AK PARTİ İSTANBUL İL TEŞKİLATINDAN SUÇ DUYURUSU
AK PARTİ İSTANBUL İL TEŞKİLATINDAN SUÇ DUYURUSU

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Cumhuriyet Halk Partisi, Sedef Kabaş, İstanbul, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: AK PARTİ İSTANBUL İL TEŞKİLATINDAN SUÇ DUYURUSU - Son Dakika
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