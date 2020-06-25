AK Parti İstanbul Kadın Kolları'ndan sokak hayvanları için çağrı - Son Dakika

AK Parti İstanbul Kadın Kolları'ndan sokak hayvanları için çağrı

AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanlığı, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı'nca sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarının karşılanması, toplumsal duyarlılığı artırmak ve dikkat çekmek amacıyla 81 ilde eş zamanlı düzenlenen 'Bir Kap Su, Bir Kap Mama' kampanyasına destek verdi.

AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanlığı, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı'nca sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarının karşılanması, toplumsal duyarlılığı artırmak ve dikkat çekmek amacıyla  81 ilde  eş zamanlı düzenlenen 'Bir Kap Su, Bir Kap Mama' kampanyasına destek verdi.

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AK Parti İstanbul İl Binası önünde açıklama yapan AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanı Rabia İlhan, " Bizler AK Kadınlar olarak, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığımızca organize edilen, 81 ilimizde eş zamanlı olarak düzenlenen bu basın açıklamasını; sahipsiz, sessiz can dostlarımız sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarının karşılanması, toplumsal duyarlılığı artırmak ve dikkat çekmek amacıyla açıklamaktan gurur duyarız. Bizlerin görevi, Allah rızasını gözetmek, kendimizin olduğu kadar başkalarının ve yaratılmış diğer canlıların hayatlarını da gözeterek 'Yaratılanı severim yaratandan ötürü!' düsturunca yaşamak ve dünyayı güzelleştirmektir. Dünyanın sahibi insanoğlu değildir. Bu mavi gezegende bizim kadar Yüce yaratıcının yaratmış olduğu diğer canlıların ve gelecek nesillerin de yaşama hakkı vardır. Bu hakka saygı göstermeli emaneti yarınlara güzel bir şekilde taşımalıyız. Dünyayı bizimle paylaşan can dostlarımıza değer vermeli, onları korumalı ve hayatı onlarla paylaşmalıyız." dedi.

HAYVANLARA MERHAMET ÇAĞRISI

Seslerini  duyuramayan hayvanların, sıcak havalarda yemek, barınak ve su bulma gibi zorluklarla mücadele ettiklerini belirten İlhan,  " Özellikle pandemi ile beraber gelen kısıtlamalarda ve mevsimin de etkisiyle sıcaktan çok fazla etkilenen can dostlarımız ya bitkin düşüyor veya yaşamlarını kaybediyorlar.  İki cihan serveri sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (SAV) hadis-i şerifinde "Bu dilsiz hayvanlar hakkında Allah'tan korkun!" diyerek bizleri uyarmıştır. Sahibi Allah olan sokak hayvanları için belirli günlerde "Bir Kap Su, Bir Kap Mama" kampanyasına biz de AK Kadın İstanbul olarak destek oluyoruz. Buradan İstanbul ilimizdeki gani gönüllü vatandaşlarımıza sesleniyoruz. Bu merhamet çağrısına kulak veren, duyarlılık gösteren ve bizlerin çağrısına destek veren tüm vatandaşlarımızı gönülden kutlarız" dedi.


- İstanbul
AK Parti, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 03:46 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AK Parti İstanbul Kadın Kolları'ndan sokak hayvanları için çağrı - Son Dakika

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