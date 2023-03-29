AK Parti'de Hıdır Dinçel aday anketlerinde ilk sıralarda yer aldı - Son Dakika
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AK Parti'de Hıdır Dinçel aday anketlerinde ilk sıralarda yer aldı

29.03.2023 17:59
AK Parti'de Hıdır Dinçel aday anketlerinde ilk sıralarda yer aldı

AK Parti İstanbul milletvekili aday adayı Hıdır Dinçel, adaylık yarışındaki düzenlenen anketlerde ilk sırada yer almayı başardı.

AK Parti İstanbul teşkilatı genelinde 6.025 kişi milletvekili aday adaylığı başvurusu yaptı. Listesinin en dikkat çeken isimlerden biri olan iş adamı Hıdır Dinçel ise düzenlenen bir çok ankette ilk sıralarda yer almayı başardı. Seçim çalışmalarını İstanbul genelinde mütevazi bir şekilde yürüten Hıdır Dinçel, özellikle Bayrampaşa'nın ve yakın ilçelerin desteğini almayı başardı.

"AMACIMIZ MİLLETE HİZMET ETMEKTİR"

Teşkilatlar tarafından da destek alan Hıdır Dinçel, "Amacımız ve gayemiz, liderimiz, Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın izinden yürüyerek millete hizmet etmektir" dedi.

AK Parti'de Hıdır Dinçel aday anketlerinde ilk sıralarda yer aldı

"CANLA BAŞLA ÇALIŞMAYA HAZIRIZ"

Öte yandan Hıdır Dinçel, yaptığı açıklamada, "Pazar günü partimizin temayül yoklaması yapıldı. Burada bir demokrasi şöleni yaşandı. Tabi deprem felaketi yaşadık. Bu yüzden sakin bir organizasyon düzenlendi. Seçim müziği gibi şeyler olmadı. Partimizin her bir mensubuyla tek tek oturup konuşarak amacımızı ve hedeflerimizi anlattım. Anket sonuçları da gösteriyor ki partimizin kıymetli üyeleri de bizlere inanıyor ve güveniyor. İnşallah ben de bu şehrin bir evladı olarak, bir görev verildiği taktirde hakkıyla bu görevi yerine getireceğimden kimsenin şüphesi olmasın. Biz sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın izinde elimizi taşın altına koyamaya, bu millet için canla başla çalışmaya hazırız" dedi.

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SON DAKİKA: AK Parti'de Hıdır Dinçel aday anketlerinde ilk sıralarda yer aldı - Son Dakika
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