AK Parti İstanbul Milletvekili Emine Sare Aydın Yılmaz'ın acı günü - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti İstanbul Milletvekili Emine Sare Aydın Yılmaz'ın acı günü - Son Dakika

AK Parti İstanbul Milletvekili Emine Sare Aydın Yılmaz'ın acı günü

6 saat önce

AK Parti İstanbul Milletvekili ve Uluslararası Göç ve Mülteci Derneği (IMRA) Başkanı Emine Sare Aydın Yılmaz'ın babası Muzaffer Aydın, Zonguldak'ta son yolculuğa uğurlandı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Emine Sare Aydın Yılmaz'ın acı günü, System.String[]

AK Parti İstanbul Milletvekili ve Uluslararası Göç ve Mülteci Derneği (IMRA) Başkanı Emine Sare Aydın Yılmaz'ın babası Muzaffer Aydın, Zonguldak'ta son yolculuğa uğurlandı.

Almanya'nın Hannover kentinde 83 yaşında yaşamını yitiren Yılmaz'ın babası Muzaffer Aydın'ın cenazesi, yakınları tarafından hastane morgundan alınarak Zonguldak Hz. Ali Camisi'ne getirildi.

Aydın'ın cenazesi, kılınan namazın ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Aydın'ın kızı Emine Sare Aydın Yılmaz ile yakınları, TBMM İdare Amiri ve Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan, AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan, Zonguldak Vali Yardımcısı Mehmet Türk, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, partilileri ve vatandaşlar katıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 06:10 Kaynak: AA
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