AK Parti İstanbul Milletvekili Erol Kaya'nın vefat eden annesi toprağa verildi - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar , Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli , AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da cenazeye çelenk gönderdi.

Yönetim nedeniyle adeta esir kampında yaşayan lüks site sakinleri, bu defa da 'basın cezası' yedi