AK PARTİ İSTANBUL MİLLETVEKİLİ MARKAR ESAYAN HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika

İSTANBUL DHA

AK Parti İstanbul Milletvekili ve MKYK üyesi Markar Esayan hayatını kaybetti. Vefat haberini Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal sosyal medya hesabı üzerinden duyurarak baş sağlığı diledi.

AK Parti İstanbul Milletvekili ve MKYK üyesi olan Markar Esayan 51 yaşında hayatını kaybetti. Esayan'ın vefat haberini Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.İbrahim Kalın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Sevgili Markar Esayan'ı kaybettik. Başımız sağ olsun. Bu ülkenin yetiştirdiği güzel insanlardan biriydi. Ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da "MKYK üyemiz, İstanbul Milletvekilimiz, Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı değerli dostum, güzel insan sevgili Markar Eseyan aramızdan ayrıldı, acımız büyük. Ailesi ve sevenlerinin derin acısını paylaşıyor, başsağlığı diliyorum. İlkeli ve dürüst insan rahat uyu. Dualarımız seninle" mesajını paylaştı.