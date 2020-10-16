AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan'ın vefatı - Son Dakika

AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan'ın vefatı

16.10.2020 23:13
AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan'ın vefatı, System.String[]

Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi Başhekimi Dr. Okan Özçeker, AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan'ın bugün sabah itibarıyla solunumunun kötüleşmesi üzerine yoğun bakım ünitesine alındığını belirterek, "Akşam saat 17.

Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi Başhekimi Dr. Okan Özçeker, AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan'ın bugün sabah itibarıyla solunumunun kötüleşmesi üzerine yoğun bakım ünitesine alındığını belirterek, "Akşam saat 17.50 sıralarında yapılan tüm müdahalelere rağmen Hakk'ın n rahmetine kavuşmuştur. Türk milletinin, ailesinin, sevdiklerinin başı sağ olsun." dedi.

Özçeker, hastanede yaptığı açıklamada, Esayan'a Mayıs 2019'da midesiyle ilgili amansız bir hastalık teşhisi konduğunu vurgulayarak, "Hastanemizde yaklaşık 1,5 yıldır ileri tetkik ve tedavisi devam ediyordu. Maalesef bugün sabah itibarıyla solunumunun kötüleşmesi üzerine yoğun bakım ünitesine alındı. Akşam saat 17.50 sıralarında yapılan tüm müdahalelere rağmen Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Türk milletinin, ailesinin, sevdiklerinin başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin" diye konuştu.

Defin işlemiyle ilgili soru üzerine Özçeker, "O konuyla ilgili ailesi görüşmeleri yapıyor, henüz kesinleşmiş bir bilgi bize verilmedi." dedi.

Hastaneye gelen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ayşe Nur Bahçekapılı, Esayan ile çok güzel anıları olduğunu vurgulayarak, "Kendisiyle 4 yıl milletvekilliği yaptım. En zor anlarda bile hiç çekinmeden ve gülümseyerek olayların ve o zorluğun içine girdi. Onu unutmamız mümkün değil. Onunla 15 Temmuz gecesi elinde koca bir bayrakla Ankara'ya gidişimizi hiç unutamıyorum. Demokrasi nöbetlerinde yine Türk bayraklarıyla Ankara yollarında yürüyüşümüzü hiç unutmayacağım. Vatanını bu kadar seven bir insan olduğunu hiç aklımdan çıkarmayacağım. Bizim canımız, yoldaşımızdı çok ama çok üzgünüz." ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ise üzüntülerinin büyük olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Markar Bey, en kritik süreçlerde hep partimizin, milletimizin yanında oldu. Uzun bir tedavi süreci devam etti. Bugün çok üzüntülüyüz. Markar Bey gibi güler yüzlü, AK Parti davasına büyük katkısı olan bir insan aramızdan ayırıldı. Milletimizin başı sağ olsun. Ailesiyle birlikte defin sürecini yakından takip ediyoruz."

AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı da Ankara'dan ayağının tozuyla hastaneye geldiğini dile getirerek, "Bu toprakların, milletin geleceği için önemli bir mücadele vermişti, çok üzgünüz. Milletimizin, teşkilatımızın başı sağ olsun." dedi.

Öte yandan, Esayan'ın cenazesi hastaneden alınarak, Ermeni Patrikhanesinin belirlediği kiliseye götürüldü.

Markar Esayan, İstanbul, AK Parti, Sabah, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan'ın vefatı - Son Dakika

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