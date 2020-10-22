AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan'nın cenazesi toprağa verildi - Son Dakika

51 yaşında hayatını kaybeden AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan, için Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'nde tören düzenlendi. Törenin ardından Türk bayrağına sarılı naaşı Şişli Ermeni Mezarlığı'na getirildi. Esayan'nın cenazesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da arlarında bulunduğu çok sayıda kişinin katılımıyla toprağa verildi.

Ermenistan Savunma Bakanlığı yetkilisi: Azerbaycan ordusu bizden çok üstün, savaş tarihinde böyle bir durum yok