AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan'nın cenazesi toprağa verildi - Son Dakika

AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan'nın cenazesi toprağa verildi
22.10.2020 16:56
AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan'nın cenazesi toprağa verildi AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan'nın cenazesi Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'nde törenin ardından, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla Şişli ermeni mezarlığında toprağa verildi.
AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan'nın cenazesi toprağa verildi
İSTANBUL - AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan'nın cenazesi Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'nde törenin ardından, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla Şişli ermeni mezarlığında toprağa verildi.
51 yaşında hayatını kaybeden AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan, için Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'nde tören düzenlendi. Törenin ardından Türk bayrağına sarılı naaşı Şişli Ermeni Mezarlığı'na getirildi. Esayan'nın cenazesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da arlarında bulunduğu çok sayıda kişinin katılımıyla toprağa verildi.
Son Dakika Acımasızca dövüldükten sonra felç kalan İngiliz taraftar, hayatını kaybetti 5 yaşındaki çocuğun boğazından canlı solucan çıkarıldı! Bir yıldır midesinde yaşıyormuş Gümüşhanesporlu futbolcular, Sancaktepe maçını dağdan izlediler 11 yaşındaki kız çocuğu, kendisine cinsel istismarda bulunan kişi serbest kalınca canına kıydı Şarkıcı Jessie J, sevgilisiyle ayrıldığını kalça dansı yaparak duyurdu Ermenistan Savunma Bakanlığı yetkilisi: Azerbaycan ordusu bizden çok üstün, savaş tarihinde böyle bir durum yok Model Ansley Pocheco, evine girip ailesinin üzerine yürüyen iki soyguncuya ateş açtı Yanında mastürbasyon yapan muavini videoya alan genç kız: Sözlü taciz edip bana dokundu