AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan'nın cenazesi toprağa verildi - Son Dakika

AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan'nın cenazesi toprağa verildi

22.10.2020 16:56

AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan'nın cenazesi toprağa verildi AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan'nın cenazesi Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'nde törenin ardından, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla Şişli ermeni mezarlığında toprağa verildi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan'nın cenazesi toprağa verildi

İSTANBUL - AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan'nın cenazesi Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'nde törenin ardından, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla Şişli ermeni mezarlığında toprağa verildi.

51 yaşında hayatını kaybeden AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan, için Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'nde tören düzenlendi. Törenin ardından Türk bayrağına sarılı naaşı Şişli Ermeni Mezarlığı'na getirildi. Esayan'nın cenazesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da arlarında bulunduğu çok sayıda kişinin katılımıyla toprağa verildi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan'nın cenazesi toprağa verildi
AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan'nın cenazesi toprağa verildi
AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan'nın cenazesi toprağa verildi
AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan'nın cenazesi toprağa verildi

Markar Esayan, Meryem Ana, AK Parti, Kumkapı, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan'nın cenazesi toprağa verildi - Son Dakika

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