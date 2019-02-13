AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram Açıklaması
6 saat önce
AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, "Venezuela'nın küresel güçlerin hem ekonomik yaptırım hem de askeri darbeyi işaret ederek, Meclis Başkanı'nı Devlet Başkanı ilan ederek yapılacak girişimler tutmayacaktır" dedi.
AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram
, " Venezuela
'nın küresel güçlerin hem ekonomik yaptırım hem de askeri darbeyi işaret ederek, Meclis Başkanı'nı Devlet Başkanı ilan ederek yapılacak girişimler tutmayacaktır" dedi.
AK Partili Bayram, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Bayram, Venezuela'da demokrasinin devam etmesinden yana olduklarını belirterek, "Halkın iradesiyle yönetime gelen Maduro ve hükümetine küresel ve emperyalist güçler tarafından yapılan darbe girişimini asla kabul etmiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan
liderliğinde tüm darbe kararlı tutumumuz sürmüştür ve bundan sonra devam edecektir. Maduro ve ailesine karşı yapılan yaptırım kararlarını da kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı. Türkiye
'de de darbe dönemlerinin yaşandığını ifade eden Bayram, "Darbe ve muhtıralarla bir yere varılamayacağını milletçe biliyoruz. Özgürlük ve demokrasi getireceklerini iddia eden emperyalist güçlü müdahale ettikleri ülkelere kan ve nefret götürmüşlerdir. Nasıl Sayın Maduro halk tarafından seçilmiş bir Başkan ise Guido da Meclis Başkanı'dır. Venezuela'nın küresel güçlerin hem ekonomik yaptırım hem de askeri darbeyi işaret ederek, Meclis Başkanı'nı Devlet Başkanı ilan ederek yapılacak girişimler tutmayacaktır" diye konuştu. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 06:01 Kaynak: İHA
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