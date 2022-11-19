Alevler arasında kalan bebeğe ne oldu? AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram mucizevi hayat hikayesini anlattı

Hayat hikayesiyle herkesi derinden etkileyen, yaşamı sinema filmine konu olan İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur'un konuğu oldu. Bayram, programda mucizevi hayat hikayesini anlattı.

"41. GÜNDE YAŞAMA GERİ DÖNDÜM"

1974 yılında Erzincan'ın Refahiye ilçesinde henüz bir yaşını doldurmuşken annesinin tarlada sıcaktan korumak için ağacın altına bıraktığı Bayram, yayında buğday başaklarının tutuşmasıyla alevlerin arasında kalmasını anlattı. Yangın nedeniyle vücudunda ciddi hasarlar oluşan ama yaşam mücadelesinde hiçbir zaman pes etmeyen Serkan Bayram, o günleri "40 gün yoğun bakımda kaldım, öldü ölecek gözüyle bakılırken 41. gün yaşama geri döndüm. Kader-i ilahi 41. yaşımda Erzincan Milletvekili oluyorum, küllerimden doğuyorum. Erzincan'da doğduğum topraklardan yeşeriyorum ve geliyorum milletimize, ülkemize hizmet ediyorum. Ben o dönemlerde tek parmakla hayatımı idame ettirdim, yemek yedim, okudum ve tek parmakla siyaset yapıyorum" ifadeleriyle anlattı.

İstanbul Milletvekili Serkan Bayram

"ENGELİMDEN DOLAYI HAKİM VEYA SAVCI OLAMADIM"

Engelinden dolayı zorluklar yaşadığını belirten Serkan Bayram, Hakim Savcılar Kanunu'nun 8. maddesi sebebiyle sınavdan 84 puan almasına rağmen elendiğini belirtip, "8. madde diyor ki: Alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı vücut bozukluğu bulunmamak şartı vardı. Nasıl başörtü zulmü vardıysa bu da bir zulümdü" dedi. Hakim veya savcı olamamasına rağmen milletvekili olarak halkına hizmet ettiğini belirten Bayram, "Milletimiz beni bağrından çıkarıp milletvekili yaptı ve her zaman arkamda durdu" şeklinde konuştu.

HAYAT HİKAYESİNİ ANLATAN FİLM, 3 ARALIK'TA VİZYONA GİRECEK

Serkan Bayram, hayatının sinema filmi olarak çekildiğini ve yapımın, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Taksim Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılacak gala ile vizyona gireceğini belirtti.