AK Parti, İstanbul'un fethiyle ilgili paylaşım yaptı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın kapısındaki zincirleri kırıyor - Son Dakika

AK Parti, İstanbul'un fethiyle ilgili paylaşım yaptı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın kapısındaki zincirleri kırıyor
29.05.2021 14:25
AK Parti'nin İstanbul'un fethiyle ilgili yaptığı paylaşım sosyal medya üzerinde büyük ses getirdi. Videonun ortalarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden ibadete açılan Ayasofya'nın kapısındaki zincirleri kırdığı detay da dikkatlerden kaçmadı.
AK Parti'nin resmi sosyal medya hesabından İstanbul'un fethinin 568'inci yıl dönümü dolayısıyla dikkat çeken bir video paylaşıldı. Kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni alan videoya "İstanbul'un fethinin 568. yılı kutlu olsun" notu düşüldü.
Türkiye'nin stratejik noktalarında görev alan gençlere yer verilen videoda Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasından kesitler de sunuldu. Hatta videonun bir yerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya'nın kapısındaki zincirleri kırdığı görülüyor. Video, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dua ettiği görüntüntüyle sona erdi.
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