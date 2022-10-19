İSTANBUL-AK PARTİLİ BELEDİYE BAŞKANLARI AVCILAR'DA - Son Dakika
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İSTANBUL-AK PARTİLİ BELEDİYE BAŞKANLARI AVCILAR'DA

19.10.2022 13:32

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın başlattığı 'Yüz Yüze 100 Gün' projesi kapsamında Ak Partili 7 belediye başkanı Avcılar'da bir araya geldi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın başlattığı 'Yüz Yüze 100 Gün' projesi kapsamında Ak Partili 7 belediye başkanı Avcılar'da bir araya geldi.

Avcılar Kültür ve Sanat Vakfı'nda toplantı düzenlendi. Toplantıda konuşan Ak Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe "Hizmet ve eser üretmek kapasite, ondan önce de yönettiğiniz şehre aşık olmanızı ister. Devamla üretebilme becerisi ve kapasitesi, ürettiklerinizi yapabilme iradesi, bu iradenin gereği olarak da dirayetle onu yerine getirmenizi ister. CHP, Türkiye'de ne yerel yönetimlerde ne merkezi hükümette görev aldığı dönemlerde bu bahsettiğimiz süreci tam manasıyla yapamamıştır" dedi.

Ak Parti'nin 'Yüz Yüze 100 Gün' çalışmalarının ardından İBB'nin '150 günde 150 proje' başlattığını söyleyen Kabaktepe, 'Maltepe'de yurt açtık' dediler. Sevindik. Halbuki 20 senedir çalışan yurdun dıştaki betonu yenilenmiş. Ortada başka bir şey yok. Altılı masa 15 günde bir toplantı yapma kararı almaktan öte bir şey yapmadı. CHP seçmeni de partisinden umudunu kesti" dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ABD ziyaretiyel ilgili konuşan Kabaktepe "8 saat kaybolmuşlar. Ne yaptıklarını hiç merak etmiyorum. Nerede olduklarını bildiğimizde bir şey yapamayanlar nerede olduklarını bilmediğimizde ne yapacak? dedi. Ak Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 2019'daki Silivri depreminde Avcılar'da minaresi yıkılan daha sonra çürük olduğu için yıktırılan Hacı Ahmet Tükenmez Camii'ne de değinerek, "Şunu herkes bilsin. Orada cami dışındaki hiçbir proje AK Parti'nin evet diyeceği bir proje değildir. Hiç kimse caminin yerine herhangi bir görüşle ve teklifle de meclisin önüne gelmesin" dedi.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel İSTANBUL-AK PARTİLİ BELEDİYE BAŞKANLARI AVCILAR'DA - Son Dakika

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