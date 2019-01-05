AK Parti İzmir Aday Tanıtım Toplantısı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İzmir, Çakabey'den Gazi Paşa'ya kadar hep bu toprakları vatan yapma sevdamızın, istiklal aşkımızın sembolü olmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İzmir, Çakabey'den Gazi Paşa'ya kadar hep bu toprakları vatan yapma sevdamızın, istiklal aşkımızın sembolü olmaya devam ediyor." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti İzmir Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.



Sözlerine bugün ikinci şehadet yıl dönümüne erişilen kahraman polis memuru Fethi Sekin'i rahmet ve minnetle andığını belirterek başlayan Erdoğan, "İzmir Adliyesini kana bulamaya gelen teröristlere cesaretle karşı koyan Fethi Sekin kardeşimiz, sonu şehadete çıkan bu mücadelesiyle tüm dünyaya tarihi bir mesaj vermiştir." diye konuştu.



Erdoğan, bu vesileyle Fethi Sekin ve onunla birlikte mücadele eden tüm şehitlere, 15 Temmuz şehitlerine, sınır ötesinde Afrin'de, Cerablus'ta destan yazan kahramanlardan şehit olanlara Allah'tan rahmet diledi, gazilere sıhhat ve afiyet temenni etti.



Bugün İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve ilçe belediye başkan adaylarını tanıtacaklarını belirten Erdoğan, tüm adayları şimdiden tebrik etti ve adaylara 31 Mart gecesine kadar geceli gündüzlü devam edecek seçim çalışmalarında başarılar diledi.



"İzmir'i tüm gönül coğrafyamızın kalbi olarak görüyoruz"



İzmir'i sadece Türkiye'nin değil tüm gönül coğrafyasının kalbi olarak gördüklerini ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu salonda atan nabız, bütün bu coğrafyanın nabzıdır. İzmir'de yanan meşale, bütün bu coğrafyayı aydınlatan meşaledir. Anadolu'nun işgale başlandığı yerdir, Anadolu'nun istiklale kavuştuğu yer de işte burasıdır, İzmir'dir. 'İzmir'in dağlarında çiçekler açar' diyoruz ya o çiçekler bizim istiklal aşkımızın çiçekleridir. Birliğimizin, dirliğimizin çiçekleridir. Onun için İzmir'in hudutları, bu güzel birliğimizin fiziki coğrafyasıyla izah edilemeyecek genişlikte, derinliktedir. Bize göre İzmir'in sınırları Viyana'dan başlar, Adriyatik kıyılarından, Doğu Türkistan'dan, Karadeniz'in kuzeyinden başlar. Çakabey'den, onun gazi alperenlerinden bu yana 9 asırdır Türk şehri olan İzmir'in sevinci hepimizin sevinci olduğu gibi acısı da yine hepimizin ortak acısıdır.



Bu şehirde kökleri Doğu Türkistan'dan Selanik'e, Kırım'dan Girit'e kadar uzanan kardeşlerimiz, bir arada ve huzur içinde yaşıyor. Aynı şekilde Türkiye'nin 81 ilinden gelip İzmir'i yurt edinen kardeşlerimiz, birlik beraberlik içinde hayatlarını sürdürüyor. İşte bu özellikleriyle İzmir, sözün tam manasıyla bir anne şehirdir. Biliyorsunuz Gazi Paşa'nın muhterem valideleri Zübeyde hanım da burada yatıyor. İzmir, Çakabey'den Gazi Paşa'ya kadar hep bu toprakları vatan yapma sevdamızın, istiklal aşkımızın sembolü olmaya devam ediyor."



"İzmir, sadece İzmirlilerin değil 81 milyonun şehridir"



Erdoğan, konuşması sırasında salonda açılan "Şimdi biz taşıyoruz müjdenin kurşun yükünü" yazılı dev pankartı okudu.



İzmir'in sadece İzmirlilerin değil 81 milyonun şehri olduğunu ifade eden Erdoğan, "Bu salonda Çakabey'lerin kahramanlığı, mangal yürekli efelerin istiklal azmi var. Bu salonda İzmir'i 'gavura yar etmeyiz' diyerek silaha davranan fedailerin hesapsız memleket sevgisi var. Bu salonda 9 Eylül'de Anadolu'nun her bir yerinden gelerek büyük zaferi mühürleyen şehitlerimizin, gazilerimizin fedakarlığı var. Bu vesileyle bin yıldır vatanımızın istiklali ve istikbali için mücadele eden tüm şehitlerimizi, gazilerimizi, kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun." dedi.



Erdoğan, daha sonra Muharrem Ertaş'ın İzmir'in işgalini anlatan bozlağından, "Güzel İzmir, duman gitmez başında. Ahdim kaldı toprağında taşında. Gündüz hayalimde gece düşümde. Eğil dağlar geçeceğim yurduma. Evelallah kolaylık ver orduma. Aslan yatağına da tilki giremez. Girse de gonca gülün deremez. Alçak Yunan muradına eremez. Geçme derler geçeceğim İzmir'e. Yunanları dökeceğim denize." bölümünü okudu.



İzmir'in hep gündüz hayallerinde, gece düşlerinde olduğunu ifade eden Erdoğan, "İzmir, aslan yatağına sokulmaya çalışılan tilkilere karşı mücadeleye hazır mıyız, dışarıdaki ve içerideki alçakları muratlarına erdirmemek için gece gündüz çalışmaya hazır mıyız, istiklaline ve istikbaline göz dikenleri tıpkı Gazi Paşa'nın yaptığı gibi denize dökmeye hazır mıyız?" sorularına salondan aldığı "evet" yanıtının ardından "İşte benim gönlümün efendisi İzmir budur." dedi.



(Sürecek)

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