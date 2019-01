AK Parti İzmir Aday Tanıtım Töreni

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, "İdeoloji kılıfına bürünmüş beceriksizlikler İzmir'imizin zamanını çalmıştır" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın katılımıyla Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti İzmir aday tanıtım töreninde konuşan Zeybekci, kendisine İzmir için hizmet etme şansını veren Cumhurbaşkanı Erdoğan 'a teşekkür etti.İzmir'in 10 bin yıllık tarihi boyunca her zaman medeniyetler şehri ve başlangıçların kaynağı, sevginin, barışın, dostluğun, kültürlerin kesişme noktası olmasının yanında sanatın ve dinlerin buluşma merkezi olduğunu söyleyen Zeybekci, İzmir'in dünyanın en güzel kentlerinden biri olarak yaratıldığını ifade etti.Zeybekci, İzmir'in bugün hak etmediği bir yerde bulunduğunu vurgulayarak, "Artık uluslararası arenada şehirlerin yarışı vardır. İzmir'imiz, bu yarışta hak ettiği yere ulaşmak için tarihi bir fırsatı 31 Mart'ta yakalayacaktır. Dünya, günümüzde baş döndürücü bir şekilde değişip gelişirken bahaneler ve mazeretler nedeniyle İzmir'imiz maalesef bu gelişimi büyük oranda ıskalamıştır. İdeoloji kılıfına bürünmüş beceriksizlikler İzmir'imizin zamanını çalmıştır." diye konuştu.AK Parti'nin İzmir için yapımı devam eden projelerini anlatan Zeybekci, şunları kaydetti:"Önce gönülleri ihya, sonra İzmir'imizi imar edeceğiz. Biz yollar, köprüler, tüneller, metrolar, tramvaylar, körfez geçişi, parklar, bahçeler, spor salonları, stadyumlar, yeni kentler, yağmur suyu, içme suyu ve kanalizasyon hatları, katı atık ayrıştırma ve depolama tesisleri yapmadan önce gönüller yapacağız. Aşkımızı, sevdamızı anlatırken, aynı zamanda dinleyen, ayrıştıran değil, birleştiren olacağız. Gerek milletvekilliğim, gerekse Ekonomi Bakanlığım süresince bu aziz milletimize hizmetkar olmak temel yaklaşımım olmuştur. Hayat felsefemizin üç altın kuralıyla İzmir'imize hizmet edeceğiz, asla yalan söylemeyeceğiz, söz verdik mi canımız pahasına tutacağız, emanete ihanet etmeyeceğiz, ettirmeyeceğiz."Zeybekci İzmir'in muasır medeniyet yolculuğunda eksiklerinin neler olduğunu gayet iyi bildiklerini aktararak, kenti şahlandıracak projelerin hazır olduğunu, ocak ayının ortasında kamuoyu ile paylaşacaklarını söyledi.İzmir İl Başkanı ŞengülAK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül de 31 Mart'taki yerel seçimin İzmir için büyük fırsat olduğunu, açıklanan adayların şehrin makus talihini değiştireceğini anlattı.Tarihin dünyadaki tüm mazlum milletlerle birlikte, bu yüzyılın kahramanı olarak Recep Tayyip Erdoğan 'ı seçtiğini ifade eden Şengül, yüzyılın kahramanıyla bu davada yürümekten, birlikte mücadele etmekten, bu kutlu ailenin bir neferi olmaktan şeref ve onur duyduğunu kaydetti.Şengül, Türkiye 'nin bağımsızlığını ve sürekli büyümesini hazmedemeyenlerin, iş birliği içerisinde saldırılarına devam ettiğini vurgulayarak, "Ancak Cumhur İttifakı'nın dik duruşu, onlara duvar örüyor. Bu birlikteliği bozmaya kimsenin gücü yetmeyecek. Cumhur İttifakı'nın Türkiye genelinde olduğu gibi İzmir'de de başarılı olacağından en ufak kuşkunuz olmasın." diye konuştu.İzmir'in yıllardır mahsun ve üzgün olduğunu, CHP yönetimi altında hak ettiği değeri göremediğini belirten Şengül, şöyle devam etti:"Bırakın sorunların çözülmesini, mevcut kronik sıkıntılarının üstüne her geçen gün yenileri ekleniyor. Mis gibi kokan nergis çiçeği ve zambakı ile bilinen İzmir'de pis kokudan nefes alınamaz hale gelindi. İşte CHP yönetiminin İzmir'deki en büyük projesi bu. Altyapı ve ulaşım sıkıntısı, içinden çıkılmaz bir hal aldı, Türkiye'nin üçüncü büyük kenti dediğimiz İzmir hala vahşi çöp depolaması yapıyor. İzmir bir an önce, millete hizmet etme gibi bir derdi olmayan CHP zihniyetinden kurtulmayı bekleyen İzmir'de ne zaman proje desek, yatırım desek onlar da cumhuriyet, Atatürk , laiklik ve yaşam tarzı diyor. Hepimizin ortak değerlerini kullanmaktan başka bir şey yapmıyor. Ancak emin olun ki İzmir, artık bunlara inanmıyor."Şengül artık kentin kaybedecek vaktinin bulunmadığını ifade ederek, "Sayın Zeybekci, İzmir'in CHP yönetiminde kaybettiği yılları telafi edecek. İzmir CHP'ye ve onun iş bilmez belediye başkanlarına kesinlikle mahkum değil. İzmir'de artık AK Parti vakti geldi." ifadelerini kullandı.