AK Parti İzmir Aday Tanıtım Töreni

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Polis Helikopteri ile Yarışan Sürücü, Kenan Sofuoğlu'nu Örnek Gösterip "Bu Ceza Gökyüzünden İndi" Dedi

Galatasaray ve Başakşehir, Kamp İçin Antalya'ya Gitti

Son Dakika! Erdoğan'dan Çiftçilere Müjde: Ay Sonuna Kadar 2 Milyar 35 Milyon Liralık Tarımsal Destek Verilecek