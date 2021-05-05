AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli kan bağışı çağrısında bulundu - Son Dakika

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Kızılay kan stoklarındaki azalma nedeniyle "kan kardeşliği" kampanyası başlattıklarını duyurdu.

Sürekli, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve ramazan ayı dolayısıyla kan bağışında düşüş yaşandığını, bu nedenle Sosyal Politikalar ve Teşkilat Başkanlığı koordinasyonunda, 30 ilçeyi kapsayan bir kampanya başlattıklarını kaydetti.

Tüm parti üyelerine ve vatandaşlara "kan kardeşliği" çağrısında bulunan Sürekli, "Ulusal kan stoklarının asgari seviyenin altına düşmesi riski artmıştır. Bu hayati meseleye topyekün bir katılımla destek olabilmek için kolları sıvadık. İl ve ilçe teşkilatları yöneticilerimizden başlayarak tüm duyarlı vatandaşlarımızı içine alan bir kan kardeşliği kampanyası başlattık. Bir derde daha deva olabilirsek ne mutlu bize." ifadelerini kullandı.

AK Parti ilçe teşkilatlarının organizasyonlarının yanı sıra kanver.org adresi ve en yakın Kızılay şubesinden alınan randevularla kan bağışı yapılabileceğini aktaran Sürekli, randevusu olan bağışçıların, sokağa çıkma yasağından muaf tutulacağını hatırlattı.

Sürekli, AK Parti teşkilatları ana kademe, gençlik ve kadın kollarının da kampanyaya tam kadro katıldığı bilgisini vererek, "yardımlaşma senin kanında var" çağrısı ile tüm ilçelerde çalışma yürüttüklerini aktardı.

Kerem Ali Sürekli, kan bağışı konusunda herkese empati çağrısında bulunarak, şunları kaydetti:

"İnsan sağlığı çok değerli. Hastalıklar hepimizin kapısını çalıyor, çalacak da. Bugün bir başkasının yaşadığı kan ihtiyacı yarın bizim ihtiyacımız olabilir. Bunu unutmamak gerekiyor. Empati yaparsak, harekete geçmemiz kolaylaşır. İzmirli hemşerilerimiz her zaman bu tür toplumsal duyarlılık gerektiren konularda ön safta yer alır. 'Ben' değil, 'Biz' diyebilen özel bir şehirdir İzmir. Kampanyamıza da hassasiyet göstereceğinden ve destek vereceğinden şüphemiz yok. Bu zor zamanları aynı yere yumruk vurarak birlikte aşacağız. İnanıyoruz ki kurallara, tedbir ve kısıtlamalara uymayı sürdürerek salgınla mücadelemizi başarıyla sonlandıracağız."