Son Dakika Haberleri: AK Parti İzmir Başkanı Şengül'den Kocaoğlu'nun Adaylığına Yorum

AK Parti İzmir Başkanı Şengül'den Kocaoğlu'nun Adaylığına Yorum

19 dakika önce

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun yeniden adaylık sinyaline ilişkin, "CHP'de, İzmir'in sorunlarının çözümü ya da şehrimiz için bir şey üretilmesi konuşulmuyor.

AK Parti İzmir Başkanı Şengül'den Kocaoğlu'nun Adaylığına Yorum, System.String[]
AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun yeniden adaylık sinyaline ilişkin, " CHP'de, İzmir'in sorunlarının çözümü ya da şehrimiz için bir şey üretilmesi konuşulmuyor. Makama kimin geleceğinin kavgası yapılıyor. Takdir İzmir halkının" dedi.

1 Ekim tarihinde yeniden aday olmayacağını açıklayan ancak bugün sürpriz bir açıklama yaparak adaylık sinyali yakan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun açıklamalarını AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül değerlendirdi. Şengül açıklamasında, "CHP'de, İzmir'in sorunlarının çözümü ya da şehrimiz için bir şey üretilmesi konuşulmuyor. Makama kimin geleceğinin kavgası yapılıyor. Bu durum da kamuoyuna aylardır açık bir şekilde yansıyor. Takdir İzmir halkının" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ise açıklamasında " Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarını sürdürdüğü en büyük kent olan İzmir'de ortaya çıkan tablonun, adaylığımla ilgili tarihi bir sorumluluk yüklediğini ve bundan kaçmayacağımı Sayın Genel Başkanımızla paylaştım" ifadelerini kullanmıştı. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 05:04 Kaynak: İHA

Politika
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