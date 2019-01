AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeybekci: "Her alanda markalarımızı oluşturacağız"Zeybekci ilçe gezilerindeİZMİR - İzmir için projelerinin hazır olduğunu belirten AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, "Tarımda, hayvancılıkta, fidancılıkta önemli projelerimiz var. Her alanda markalarımızı oluşturacağız" dedi.İlçe gezilerini Tire ve Bayındır 'da sürdüren Zeybekci, "İzmir'in efesi Nihat Zeybekci" sloganlarıyla coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı. Yolda karşılaştığı CHP 'lilerin bile kendisine "İzmir'i kurtarın, artık mazeretlerden bıktık" dediğini ifade eden Zeybekci, "İzmir dünyanın en güzel şehri. Ama son 25 yılda dünya, Türkiye hızla değişirken İzmir çok geride kaldı. İzmir'de, Tire'de, Bayındır'da girmediğimiz gönül kalmayacak, tutmadığımız el, çalmadığımız kapı kalmayacak. Bizim yapacaklarımıza başkalarının hayalleri dahi yetmez. Memleket sevdalısı MHP 'li kardeşlerimizle çıktığımız bu yolda, tarih yazacağız. Birlik beraberliğimiz son derece önemli. Bu ittifak milletin geleceğini aydınlatan bir ışık gibi" diye konuştu.Projelerini yakında açıklayacaklarını, İzmir'in kaybettiği zamanı bu projelerle geri kazanacağını belirten Zeybekci şunları söyledi:"Artık İzmir ne arıtma, ne de Körfez 'in kokusunu konuşacak. Tarımda, hayvancılıkta, fidancılıkta nasıl projelerimiz olduğunu göreceksiniz. Her alanda markalarımızı oluşturacağız. Kararlarımızı üreticimizle beraber alacağız. İzmir'deki pazaryerlerinde öncelik İzmir'de üretilen ürünlerin olacak. Karşımıza kim çıkarsa çıksın bu iş bitmiştir. 31 Mart'ta Konak 'ta zeybek oynanacak."CHP'li yöneticilerle tokalaştıTire ve Bayındır ilçelerinde pazarları da dolaşarak esnafın yanı sıra vatandaşla sohbet eden Zeybekci, ayrıca AK Parti ve MHP teşkilatlarına ziyarette bulundu. Zeybekci, Bayındır'da, CHP ilçe teşkilatı önündeki parti üyelerinin de yanlarına giderek tokalaştı. Gezilerinde Zeybekci'ye AK Parti Tire Belediye Başkan Adayı Selman İçelli , Bayındır Belediye Başkan Adayı Uğur Demirezen 'le AK Parti ve MHP ilçe başkanları da eşlik etti.Vanlılarla buluştuÖnceki akşam İzmir Karabağlar Vanlılar Derneğini de ziyaret eden Nihat Zeybekçi , sivil toplum kuruluşlarının, üyelerinin menfaatleri doğrultusunda sonuna kadar çaba harcaması, siyasetle de iç içe olması gerektiğini belirtti. Zeybekci, "İdealist bir siyasetçi için İzmir tarih yazılacak bir şehir. Sizler de 'önce İzmir' diyorsanız, şehrinizi seviyorsanız, her biriniz büyükşehir belediye başkan adayı gibi düşünüp ona sahip çıkın. Kentinizin geleceğine oy verin" ifadesini kullandı. Dernek başkanı Ercan Turan ise, İzmir'de 80 bin Vanlının bulunduğunu belirterek, sorunlarıyla ilgili bilgi verdi, isteklerini dile getirdi ve desteklerinin Zeybekci'ye olduğunu aktardı.