AK Parti, İzmir'de 107 bin gıda kolisi dağıttı - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Hamza Dağ, parti olarak İzmir'de 107 bin gıda kolisi dağıttıklarını, bu yardımların partililerin desteğiyle gerçekleştirildiğini bildirdi.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, ramazan ayı boyunca devam eden gıda kolisi dağıtımına bugün Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya, Necip Nasır, Yaşar Kırkpınar, Cemal Bekle ile ilçe başkanlarının da katıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hamza Dağ, dünyanın tamamında olduğu gibi Türkiye'nin de koronavirüs salgınıyla mücadele ettiğini kaydetti.

Türkiye'nin yaşanan gelişmelere anlık olarak seri ve etkin çözümler ürettiğini belirten Dağ, "Ramazan ayı kardeşliğin, beraberliğin ve dayanışmanın üst düzey yaşandığı, insanların hem manen hem de maddi olarak birbirlerini kucakladığı mübarek bir aydır. İzmir'de de AK Parti ailesi olarak tarihi bir süreci yaşamaktayız. Özellikle 'Biz bize Yeteriz' kampanyasının oluşturduğu atmosferle Türkiye'nin her yerinde hayırseverlik yarışı başlamıştır." ifadelerini kullandı.

Dağ, "komşusu açken tok yatan bizden değildir" düşüncesiyle hareket eden herkese teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"AK Parti İzmir ailesi olarak şehrimizde 107 bin adet gıda kolisini ihtiyacı olan vatandaşlarımıza ulaştırmanın mutluluğunu yaşamaktayız. Söz konusu yardımlar tamamen parti mensuplarımızın öz kaynaklarından oluşmuş, herhangi bir belediye ya da kamu kaynağına başvurulmamıştır. Süreç boyunca, AŞ pişmeyen ev kalmasın diye fedakarca emek veren ve bunu yaparken tamamen gönüllülük esasıyla hareket eden AK Parti teşkilatlarımızı gönülden kutluyorum. AK Parti İzmir ailesi olarak hemşerilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de İzmir'de herhangi bir ayrımda bulunmadan tüm ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşmaya çalıştıklarını belirtti.