AK Parti İzmir'de 25 İlçe Adayını Açıkladı (1)

Cumhurbaşkanı
ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
, partisinin İzmir
'deki ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.
Nihat Zeybekci'yi daha önce AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan
, Halkapınar
Spor Salonu'nda partisinin 25 ilçe belediye başkan adayını açıkladı.
AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, 7 ilçede AK Partili belediye başkanının bulunduğu İzmir'de Dahi Zeynel Bakıcı
'nın belediye başkanı olduğu Selçuk
ve Mahmut Badem
'in belediye başkanı olduğu Ödemiş
dışındaki Kemalpaşa
, Kınık
, Menderes
, Torbalı
ve Kiraz'da mevcut belediye başkanları yeniden aday gösterildi.
Böylelikle Kemalpaşa ilçe belediye başkan adayı Arif Uğurlu
, Kınık
ilçe belediye başkan adayı Sadık Doğruer
, Menderes ilçe belediye başkan adayı Bülent Soylu
, Torbalı ilçe belediye başkan adayı Adnan Yaşar Görmez
, Kiraz ilçe belediye başkan adayı Saliha Özçınar oldu.
Selçuk'ta Osman Başterzi, Ödemiş'te ise Münir Bezmez aday oldu.
İlçe başkanları aday oldu
AK Parti Bayındır, Buca
, Gaziemir
, Güzelbahçe
, Bergama
, Beydağ
, Tire
ve Balçova
olmak üzere 8 ilçede partinin mevcut ilçe başkanlarını belediye başkan adayı olarak gösterdi.
Kadın adaylar
AK Parti Balçova, Güzelbahçe, Karşıyaka
, Kiraz, Konak
olmak üzere İzmir'de 5 kadın belediye başkan adayı çıkardı.
Balçova'da Evrim Özen, Güzelbahçe'de Burcu Dereci, Karşıyaka'da Ayda Maç, Kiraz'da Saliha Özçınar, Konak'ta Melek Eroğlu
belediye başkanı olmak için yarışacak.
AK Parti 5 ilçede aday göstermeyecek
AK Parti, Cumhur İttifakı kapsamında Aliağa
, Çeşme
, Dikili
, Foça
ve Narlıdere
olmak üzere 5 ilçede aday göstermeyerek MHP
'nin adayını destekleyecek.
Aliağa'da MHP'li Serkan Acar
, Çeşme'de Sema Aydın
, Dikili'de Buğra Akın, Foça'da Serdar Mersin
, Narlıdere'de Süleyman Kocabıyık Cumhur İttifakı'nın adayı oldu.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
tarafından açıklanan AK Parti'nin İzmir'deki ilçe belediye başkan adayları şöyle:
Balçova: Evrim Özen
Bayındır: Uğur Demirezen Bayraklı
: Ali Aslan
Bergama: Hakan Koştu
Beydağ: Ogün Asil Aydoğdu Bornova
: Reşat Gençtürk
Buca: Mustafa Aslan Çiğli
: Okan Korkmaz
Gaziemir: Nazmi Yılmaz
Güzelbahçe: Burcu Dereci Karabağlar
: Bilal Doğan Karaburun
: Ferhan Eroğlu
Karşıyaka: Ayda Maç
Kemalpaşa: Arif Uğurlu
Kınık: Sadık Doğruer
Kiraz: Saliha Özçınar
Konak: Melek Eroğlu
Menderes: Bülent Soylu Menemen
: Durmaz Bayraktar
Ödemiş: Münir Bezmez Seferihisar
: Hamit Nişancı
Selçuk: Osman Başterzi
Tire: Selman İçelli
Torbalı: Adnan Yaşar Görmez Urla
: Adıgüzel Demirel
Toplantıda, MHP'nin açıklanan belediye başkan adaylarının isimleri de şöyle:
Aliağa: Serkan Acar
Çeşme: Sema Aydın
Dikili: Buğra Akın
Foça: Serdar Mersin
Narlıdere: Süleyman Kocabıyık