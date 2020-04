AK Parti İzmir'de dört ilçeye yeni başkan - Son Dakika

Korona virüs salgını nedeniyle 7. olağan kongresi ertelenen AK Parti İzmir'de, görevlerine devam etmeyeceklerini açıklayan Buca, Gaziemir, Torbalı ve Selçuk ilçe başkanlıklarına başkan atandı.



AK Parti Genel Merkezi, korona virüs salgını nedeniyle 7. olağan kongresi ertelenen AK Parti İzmir'de görevlerine devam etmeyeceklerini açıklayan ilçe başkanlıklarında atamalar gerçekleştirdi. AK Parti İzmir Teşkilattan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Nail Kocabaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Buca AK Parti İlçe Başkanlığına Ali Boyla yerine, Murat Yeşiltay; Gaziemir İlçe Başkanlığına Erol Kaya yerine Serdar Muçay; Torbalı İlçe Başkanlığına Hasan Akbıyık yerine Selman Günaydın; Selçuk İlçe Başkanlığına ise Halil Düztaş yerine Selim Girbiyanoğlu'nun atandığını duyurdu.



Nail Kocabaş, "Bilindiği üzere 7. olağan Kongre takvimimiz gereği başlamış olan ilçe kongreleri sürecimiz, korona virüs salgın hastalığı nedeniyle belirli olmayan ileri bir tarihe ertelenmişti. AK Parti Genel Merkezimiz bu çerçevede yeni bir değerlendirme yapmış; sürecin hassasiyeti ve çalışmaların sekteye uğramaması açısından bazı ilçelerimizde atamaların gerçekleşmesini uygun bulmuştur. Öte yandan bu ilçelerimizde görev alacak asil ve yedek yönetim kurulu üyeleri taslak listelerinin hazırlanarak AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığımıza bildirilmesi istenmiştir. AK Parti; ülkemizin, devletimizin ve milletimizin her daim ayakta olması, her badireden güçlenerek çıkması için sorumluluklarını yerine getirmekten ve fedakarlıktan asla imtina etmeyen bir partidir. Dünyayı ve ülkemizi tehdit eden salgın hastalığa karşı mücadele verdiğimiz şu günlerde de bizim için esas olan; görevlerimizi ne pahasına olursa olsun eksiksiz yerine getirirken, teşkilatımızdaki işleyişi de sağlıklı kılmaktır. Görevleri süresince bu bilinç ve kararlılıkla davamıza büyük emekler veren, birlikte yol yürümekten onur duyduğum ilçe başkanlarımız Erol Kaya, Hasan Akbıyık, Halil Düztaş ve Ali Boyla'ya sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah, attığımız her adım hayırlara vesile olacak, korona virüs salgınıyla büyük gayretlerle sürdürdüğümüz mücadelemizde birlik ve beraberliğimizi koruyarak başarılı olacağız" ifadelerine yer verdi. - İZMİR