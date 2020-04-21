AK Parti İzmir'de üç ilçeye başkan ataması - Son Dakika

AK Parti İzmir'de üç ilçeye başkan ataması
7 saat önce
AK Parti Genel Merkezi tarafından İzmir'de daha önce aday olmayacaklarını açıklayan Güzelbahçe, Kemalpaşa ve Bornova ilçe başkanlıklarına yeni isimler atandı.
AK Parti Genel Merkezi tarafından İzmir'de daha önce aday olmayacaklarını açıklayan Güzelbahçe, Kemalpaşa ve Bornova ilçe başkanlıklarına yeni isimler atandı.
AK Parti İzmir Teşkilattan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Nail Kocabaş, ilçe başkanlıkları ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kocabaş, "Bilindiği gibi genel merkezimiz; korona virüs salgın hastalığıyla mücadele nedeni ile ertelenen kongre sürecimiz için yeni bir durum değerlendirmesi yaparak bazı ilçelerimiz için atamalar gerçekleştirmiştir. Bu çerçevede; çalışmaların aksamadan ve daha verimli yürütülebilmesi açısından daha önce aday olmayacaklarını açıklayan Güzelbahçe, Kemalpaşa ve Bornova ilçe başkanlıkları için değişiklik yapılması uygun bulunmuştur. Güzelbahçe ilçe başkanlığına geçtiğimiz günlerde vekaleten atanan Ali Eşref Demir'in asaleten atandığı; Kemalpaşa'da Mehmet Ali Demirtaş yerine Bülent Aksakal, Bornova'da Cevdet Çayır yerine Hasan Karaman'ın atandığı bilgisi, genel merkez teşkilat başkanlığımız tarafından il başkanlığımıza tebliğ edilmiştir. Görevi devralan ilçe başkanlarımıza başarılar dilerim. Görevi devreden başkanlarımıza da tüm emek ve gayretleri İçin teşkilatımız adına teşekkür ederim. Tüm teşkilatımıza hayırlı olsun" dedi. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 04:43 Kaynak: İHA
Son Dakika DEVA Partisi ilk anketini yaptırdı! İşte Babacan'ın masasındaki sonuçlar Babacan'ın yaptırdığı ilk anket masasında: Yeni bir partiye oy vereceklerin oranı yüzde 17-18 Gürültü ihbarı alan polis, korona günlerinde online düzenlenen kına gecesi ile karşılaştı Maydanozla beslediği tavuk, maydanoz desenli yumurta yumurtladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 23 Nisan Özel Oturumu'na katılmamasını TBMM Başkanı Şentop Önermiş Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kalan kadın, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü Polis evde eğlence var sanıp bastı, "online kına gecesi" çıktı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki 23 Nisan resepsiyonuna katılmayacak Partisini sert bir dille eleştiren HDP'li Kozluk Belediye Başkanı Ayhan Eren, istifa etti İzmir'de korkutan "böcek istilası" görüntüleri saniye saniye kameralara yansıdı Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un durumunun kritik olduğu iddiaları yalanlandı Tarlada çalışan 76 yaşındaki adam, traktörün altında kalarak hayatını kaybetti