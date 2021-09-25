AK Parti İzmir'deki 30 ilçede, eş zamanlı danışma meclisi toplantısı gerçekleştirdi - Son Dakika

AK Parti İzmir İl Başkanlığı, 30 ilçede, eş zamanlı ilçe danışma meclisi toplantıları gerçekleştirdi.

İlçelerde gerçekleştirilen toplantılara AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'nin yanı sıra Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, İzmir milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya, Necip Nasır, Yaşar Kırkpınar, Cemal Bekle, Genel Merkez Tanıtım Medya Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı da iştirak etti.

Kerem Ali Sürekli, Menemen İlçe Başkanlığı Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi toplantısında yaptığı konuşmada, AK Parti İzmir teşkilatı açsından bir ilki gerçekleştirip, 30 ilçede eş zamanlı ilçe danışma meclisini yaptıklarını söyledi.

Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan'ın da bu toplantılar için özel olarak geldiğini aktaran Sürekli, şunları kaydetti:

"Teşkilat çalışmaları açısından bugün yine bir mutlu haber vereceğim. 1 Haziran'da, 50 bin yeni üye hedefini için bu dönem yola çıktık. Bugün itibari ile 4 ay içerisinde 50 bin üye hedefine ulaştık. Geçen seneden beri başladığımız üye seferberliğinde ise toplamda 120 bin üye yaptık, hayırlı uğurlu olsun."

Sürekli, Menemen'de 3 bin 628 yeni üyenin partilerine katıldığını da belirtti.

"Menemen'de çok şey yaptık, yapıyoruz"

Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan'ın göreve geldikten sonra Menemen'de birçok çalışmaya imza attığını aktaran Sürekli, şöyle devam etti:

"14 yıldır ikramiyesi ödenmemiş işçiye ikramiyelerini ödedik. Toplam 22 milyon lira. 2 ay geriden gelen 14 milyon değerindeki işçi maaşları ödendi. Belediyenin esnafa borcu olan yaklaşık 50 milyon ödemeyi yapması, yıllarıdır bitirilmeyen pazar yerini bitirmesi, anaokulunun açılması, gençlerimiz için 3'üncü etüt merkezinin kazandırması, güzel bir hayvan barınağını yapması bir çırpıda hemen aklımıza gelenler. Say say bitmiyor AK belediyeciliğin Menemen'e kazandırdıkları. 9 ayda büyük hizmetler yapıldı ama durun yeni başlıyoruz. Çok şey yapıyoruz ve yapacağız."