AK Parti İzmir'den Foça Belediye Başkanı Gürbüz'e tepki - Son Dakika

AK Parti İzmir'den Foça Belediye Başkanı Gürbüz'e tepki

06.12.2020 12:39
AK Parti İzmir'den Foça Belediye Başkanı Gürbüz'e tepki, System.String[]

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'ün katıldığı bir toplantıda "İzmir ve Foça kurtarılmış bölgedir" sözlerini sarf ettiğini belirterek, "Kusuru boyunu aşmış bu şahsa söylenecek tek söz vardır; Yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'ün katıldığı bir toplantıda "İzmir ve Foça kurtarılmış bölgedir" sözlerini sarf ettiğini belirterek, "Kusuru boyunu aşmış bu şahsa söylenecek tek söz vardır; Yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.

AK Parti İzmir İl Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Belediye Başkanı Gürbüz'ün açıklamalarının ardından İl Başkanı Sürekli ve diğer yöneticilerin Twitter paylaşımlarıyla tepkilerini dile getirdikleri belirtildi.

Sürekli, paylaşımında "İzmir ve Foça kurtarılmış bölgedir' diyen CHP'li Başkan Gürbüz'e sormak lazım, kimi, kimden, nasıl kurtardınız ' Kurtarmak, halkın malını satmaya kalkışmak, halkı hizmetsiz bırakmak mıdır ' Kusuru boyunu aşmış bu şahsa söylenecek tek söz vardır; Yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal da şunları kaydetti:

"Foça Belediye Başkanının görev yaptığı ilçeyi 'kurtarılmış bölge' ilan etmesi kabul edilemez. Bu tip ifadelerin tehlikeli olması yanında kötü niyetler de taşıdığı ortadadır. Skandal ifadelerin sahibi, İzmirliler'e açıklama borçludur."

AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan ise sosyal medya hesabından "Dün Kumburnu Plajını peşkeş çekmeye çalışan Foça Belediye Başkanı, bugün kurtarılmış bölge olduğunu savunuyor. Nasıl bir hukuksuzluğun içerisine girmişlerse artık kendilerini kurtarmak için tehdit ve bölücülük dahil her türlü ifadeyi kullanıyorlar." ifadelerini kullandı.

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, geçtiğimiz günlerde, belediyeye ait Kumburnu Koyunu satılığa çıkarmış, AK Parti'den gelen tepkiler sonrası, satışı durdurmuştu. Sosyal medyada 'İzmir9eylüldeKurtuldu' hastagı ile yapılan paylaşımlar ise kısa sürede Twitter da Türkiye gündeminde en çok kullanılan başlıklar arasında yer almıştı.

Halit Gürbüz, AK Parti, İzmir, Foça, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti İzmir'den Foça Belediye Başkanı Gürbüz'e tepki - Son Dakika


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