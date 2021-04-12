AK Parti İzmir'den "Girişimci Roman Kadınları" buluşması - Son Dakika

AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, Roman kadınlarının girişimleri ile İzmir'den başlayarak tüm Türkiye'ye örnek olmasını hedeflediklerini belirtti.

AK Parti İzmir İl Başkanlığı Sosyal Politikalar İl Başkanlığı tarafından "Girişimci Roman Kadınları İstişare Toplantısı" gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan İzmir Milletvekili Cemal Bekle, Roman kadınlarını başarılı birer girişimci yapma konusunda kararlı olduklarını belirtti.

Bu toplantının henüz başlangıç olduğuna işaret eden Bekle, şöyle konuştu:

"Roman kadınlarının girişimleri ile İzmir'den başlayarak Türkiye'nin tamamına örnek, rol model olmalarını istiyoruz. Milletvekiliniz olarak emrinizdeyim. Hep beraber ortaya bir başarı hikayesi çıkaralım. Bizim mahallelerimizde yoksulluk hikayelerini çok dinledik, sıra başarı hikayeleri anlatmaya geldi. Bizim bir hayalimiz var ve sizleri de ortak edip gerçekleştireceğimiz bir yol haritası çıkarmak istiyoruz. Sizlerin söyledikleri bize yol haritası verecek. Yapacağınız girişimlerde tüm bakanlıklarımız da taşın altına eline koyacak ve bizlere desteklerini verecekler."

Mayıs ayında Uluslararası Roman Kongresi organize etmeyi planladıklarını ifade eden Bekle, "İzmir'de yapacağımız bu kongre ve yapacağımız istişareler sonucu bir yol haritası çıkacak." dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de Roman vatandaşların iş dünyasına daha aktif katılmaları için seferber olduklarını söyledi.

Roman vatandaşların eğitim, istihdam, barınma, sağlık ve sosyal gibi hizmet alanlarından yararlanma kalitelerini artırmaya gayret ettiklerini belirten Sürekli, "Milletvekilimiz Cemal Bekle öncülüğünde başlatılan girişimci roman kadınları projesiyle çok sayıda başarı hikayeleri yazılacağına eminim. Ülkemizin önemli rengi olarak gördüğümüz Roman vatandaşlarımızı her alanda destekleyerek, iş dünyasında etkin rol almaları için seferber olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Toplantıda Roman kadın girişimciler, talep ve önerilerini dile getirdi.