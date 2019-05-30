Son Dakika Haberleri: AK Parti İzmir eski İl Başkan Yardımcısına silahlı saldırı (2)
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AK Parti İzmir eski İl Başkan Yardımcısına silahlı saldırı (2)

1 saat önce

SALDIRININ DETAYLARI ORTAYA ÇIKTIAK Parti eski İzmir İl Başkan Yardımcısı Ahmet K.'nin uğradığı silahlı saldırı ile ilgili detaylar ortaya çıktı.

AK Parti İzmir eski İl Başkan Yardımcısına silahlı saldırı (2), System.String[]

SALDIRININ DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI
AK Parti eski İzmir İl Başkan Yardımcısı Ahmet K.'nin uğradığı silahlı saldırı ile ilgili detaylar ortaya çıktı. Hastanede tedaviye alınan Ahmet K.'nin durumunun ağır olduğu belirtilirken, saldırı ile ilgili geniş çaplı soruşturma yürüten polis önemli detaylara ulaştı. 
AYAĞINDA ELOKTRONİK KELEPÇE BULUNUYORDU
İş adamı Ahmet K.'nin İzmir'de, 7'si tutuklu 69 sanığın yargılandığı 'organize suç örgütü' davasında elektronik kelepçe takılıp adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliye edildiği öğrenildi. Polisin yaptığı soruşturmada üzerinde polis yeleği bulunan saldırganın, Ahmet K.'nin oturduğu güvenlikli sitenin girişindeki görevliye 'Denetimli Serbestlik Bürosu'ndan geldiğini belirterek, içeri girdiği anlaşıldı. Daha sonra Ahmet K.'nın evine giden saldırganın tabanca ile 6 el ateş ettiği belirlendi. Vucuduna iki mermi isabet eden Ahmet K.'nin durumunun ağır olduğu ifade edilirken, polis saldırganın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.


Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 11:43 Kaynak: DHA
Polis, AK Parti, İzmir, Güncel
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