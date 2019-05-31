AK Parti İzmir eski İl Başkan Yardımcısına silahlı saldırı (3)

YAŞAMINI YİTİRDİ İzmir 'in Narlıdere ilçesinde oturduğu güvenlikli sitede, üzerinde polis yeleği bulunan bir kişinin silahlı saldırısı sonucu ağır yaralanan AK Parti eski İzmir İl Başkan Yardımcısı Ahmet K., tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Polis , saldırganın yakalanması için başlattığı geniş çaplı soruşturkayı sürdürüyor.

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