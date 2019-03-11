Son Dakika Haberleri: AK Parti İzmir Gençlik Kolları, Bakanlarla Gençleri Buluşturdu

AK Parti İzmir Gençlik Kolları, Bakanlarla Gençleri Buluşturdu

23 dakika önce

AK Parti İzmir Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen programlarda bakanlarla gençler bir araya geldi.

AK Parti İzmir Gençlik Kolları, Bakanlarla Gençleri Buluşturdu, System.String[]
AK Parti İzmir Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen programlarda bakanlarla gençler bir araya geldi.

AK Parti İzmir İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, partinin gençlik kolları başkanlığı, son bir ay içinde çeşitli vesilelerle İzmir'e gelen bakanları gençlerle buluşturdu.

"Adım adım ekonomi" programına Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Demokrasi buluşması"na Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Liderler zirvesi" programına ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katıldı.

Programlarda gençlerin taleplerini dinleyen bakanlar, yöneltilen soruları yanıtladı. Gençlere yönelik ayrıca "Genç Kürsü" programı çerçevesinde 58 organizasyon gerçekleştirildi.

"Gençler partide aktif görev alıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti İzmir Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan, yaptığı açıklamada gençlerin ön planda ve söz sahibi olmalarını istediklerini belirtti.

İnan, "Özellikle ilçelerde gerçekleştirdiğimiz 'Genç Kürsü' buluşmalarıyla demokrasinin en güzel örneklerinden birine de imza atmış olduk. Gençlerin kendilerini istedikleri gibi ifade etmelerini sağladık. Bu toplantılarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Gençlerimizin partimizde aktif olarak görevler alıyor. Bu sene İzmir'deki meclis üyesi adaylığı listelerinde 83 arkadaşımız yer buldu. Birçok arkadaşımız da listenin en üst sıralarında yer aldı. Gençler, olarak bu durumdan çok memnunuz." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 12:40 Kaynak: AA

Ekonomi, AK Parti, İzmir, Politika
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