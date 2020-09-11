AK Parti İzmir Gençlik Kollarından Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu - Son Dakika

AK Parti İzmir Gençlik Kolları üyeleri, bir televizyon programında imam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu.

AK Parti İzmir Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, İzmir Adliyesi önünde yaptığı açıklamada, imam hatip liselerinde Türkiye'ye büyük hizmetleri bulunan pek çok kişinin yetiştiğini söyledi.

İmam hatip liselerine ve mezunlarına karşı ağır ithamlarda bulunan Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulunmak için toplandıklarını belirten İnan, şöyle konuştu:

"İmam Hatip Liseleri ve liselileri hakkında oluşturulmaya çalışılan yanlış algı ile her daim mücadele edeceğimizin bilinmesini isteriz. Bizler AK Parti İzmir Gençlik Kolları olarak imam hatip lisesi mezunları, mensupları ve imam hatip liselerine yürekten bağlı gençler olarak ne imam hatip liselerini ne de imam hatip lisesi mezun ve mensuplarını asla yalnız bırakmayacağız. Kimsenin Türkiye'nin güzide okulları ve mezunlarını kötülemesine ve iftira etmesine asla izin vermeyeceğiz. Yine bilinmesini isteriz ki imam hatip liselerini seven, çocuklarını bu okullara gönderen, mezunlarının ülke için faydalı olduğuna inanan milyonlar, bu ağır ve çirkin ithamlara asla razı olmayacak ve imkan vermeyeceklerdir."

Katılımcılar, açıklamanın ardından suç duyurusunda bulunmak üzere İzmir Adliyesine girdi.