AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli'den Gıda Çarşısı esnafına ziyaret

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir'in Konak ilçesindeki Gıda Çarşısı esnafıyla bir araya geldi.

AK Parti İzmir İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Sürekli, il başkanlının düzenlediği "Karınca Modeli" çalışma programı kapsamında beraberindekilerle Gıda Çarşısı'nı ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sürekli, çarşının ciddi boyutta ulaşım, otopark sorunu yaşadığını belirtti.

Çarşı esnafının sorunlarını kendisinin çözmeye çalıştığını aktaran Sürekli, şunları kaydetti:

"Çarşı, altyapı yetersizliği, trafik gibi temel sorunlarla boğuşurken, sosyal tesis gibi ihtiyaçlar da baş gösteriyor. CHP'li yerel idarenin bir türlü tamamlamadığı tamamlasa da işlevsel olmayacağı ifade edilen otopark meselesi ihmallerin başında geliyor. Yollar delik deşik. Yükleme noktalarının olmaması diğer sorunlarla birleşince esnafı canından bezdirir hale gelmiş. Esnafımız, Anadolu Caddesi ile Gıda Çarşısı hastaneler bölgesi tarafından bağlantı yolu talebinde de gayet haklı. Tüm bu konuların belediye meclislerinde de takipçisi olacağız. Üzerimize düşeni yapmak için de süreci hızlandıracağız. İzmir'in göbeğinde büyük bir fedakarlıkla üreten bu ticaret adasının göz göre göre yok olmasına izin vermeyeceğiz."

Sürekli, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in söz verdiği ya da müjde olarak duyurduğu her işin imza aşamasında ve lafla sınırlı kaldığını kaydederek, şöyle dedi:

"40 ay, yani bin 200 gün geçti. Tık yok. 'Sihirli değneğimiz yok ki' diyecek kadar da rahat. Trafikteki araç sayısını azaltma önerisi getirecek kadar sorumluluklarından ve gerçeklikten uzak tavrını halen koruyor. Gıda Çarşısı esnafına da müjde olarak duyurdukları, Alsancak ve Mürsel Paşa Caddesi trafiğini rahatlatacak bu projelerin akıbeti de aynı. Bu yaz da böyle geçecek belli ki."